Volodymyr Zelensky si è rivolto agli ucraini affrontando il tema del piano di pace proposto dagli Stati Uniti, definendo questo passaggio come “uno dei momenti più difficili della nostra storia”, in cui “la pressione sull’Ucraina è al suo massimo”. Secondo il presidente, il Paese potrebbe trovarsi davanti a una scelta cruciale: “o la perdita della sua dignità o il rischio di perdere un partner chiave”. Ha spiegato che l’alternativa sarebbe tra “i difficili 28 punti, o un inverno estremamente difficile, il più difficile, e ulteriori rischi”, assicurando però che non tradirà gli interessi nazionali e che continuerà a lavorare “in modo rapido” con Washington.

Zelensky ha ribadito che “gli interessi nazionali dell’Ucraina devono essere presi in considerazione” e che il governo non intende fare “dichiarazioni altisonanti”, preferendo invece collaborare “con calma con l’America e tutti i nostri partner”. Ha fatto sapere che offrirà proposte alternative e che si batterà affinché “almeno due punti del piano non venissero trascurati”. E ha aggiunto: “Non daremo al nemico alcun motivo per dire che l’Ucraina non vuole la pace”. Il presidente ha infine ricordato che il Paese resta “l’unico scudo” tra l’Unione europea e la Russia e che l’Ucraina “non deve rivivere il déjà vu del 24 febbraio”, quando si ritrovò sola di fronte all’invasione russa.