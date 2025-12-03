“Si può ragionare forse sull’opportunità di farli uscire, ma i ragionamenti di Cavo Dragone sono ormai necessari, i governi non possono chiudere gli occhi di fronte al leone che ci sta mangiando”. Così il generale in pensione Vincenzo Camporini, capo di stato maggiore della Difesa dal 2008 al 2011, commenta, in un’intervista al Corriere della Sera, le parole di Cavo Dragone al Financial Times.

Parlando dell’attacco preventivo menzionato da Dragone, Camporini afferma che “prima identifichiamo la sorgente poi le lanciamo contro i ‘nostri’ virus. Resta pur sempre un’azione difensiva”. Dragone, secondo Camporini, “non sta pensando a operazioni militari sul campo, si preoccupa del rischio cyber”. In questa guerra, spiega l’ex capo di stato maggiore della Difesa, è necessario “creare una riserva fatta di personale specializzato, professionisti del cyber. È un cambio di strategia”.

In questa direzione, aggiunge, “americani, inglesi, israeliani, ritengo anche italiani, stanno già lavorando alacremente su sistemi a energia diretta per attrezzarsi contro i droni sospetti. Stiamo parlando di raggi laser di alta potenza, schiacci un bottone e parte il raggio che danneggia il drone”.

All’osservazione dell’intervistatore, che sottolinea come Putin ha detto che non vuole attaccare l’Europa, Camporini commenta: “c’è un’altra sua frase che mi preoccupa, ‘voglio riprendermi quello che era mio’. Per me sta pensando ai Paesi Baltici e alla Moldavia’.