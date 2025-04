Intervistato da La Stampa, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha parlato dei dazi e del ruolo che può giocare l’Italia: “Una risposta formale in termini di dazi può arrivare solo dalla Commissione Ue, e noi ci confronteremo lì. Ma nulla impedisce all’Italia di muoversi politicamente per evitare una guerra commerciale. Perché non dovremmo fare politica nell’interesse del nostro Paese? Non vedo perché la presidente Meloni non debba attivarsi anche su un piano bilaterale”.

“Il piano Ue e quello politico nazionale non si escludono . ha detto Ciriani -. Vogliamo evitare i dazi, e per questo la politica è lo strumento privilegiato”. Per il ministro “i dazi sono una scelta sbagliata che danneggia l’economia non solo italiana, ma anche quella statunitense e dell’intero sistema occidentale”.

Quanto all’Europa ha affermato: “È vero che la politica di Trump è aggressiva, ma l’Ue in questi anni è apparsa come Alice nel paese delle meraviglie, mentre il mondo cambiava. Cina e Usa si sfidano su IA, spazio, tecnologie avanzate… e noi ci siamo auto-inflitti vincoli, arrivando a danneggiare finanche la nostra industria automobilistica. Non basta parlare di dazi e di Trump, c’è la necessità di svegliare l’Ue dal suo sonno”.