Il ministro della difesa israeliano: “Se Hamas non accetterà le nostre condizioni distruggeremo Gaza City”
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha minacciato la distruzione di Gaza City se Hamas non accetterà le condizioni poste da Israele: disarmo completo, liberazione di tutti gli ostaggi ancora trattenuti e cessazione della guerra. “Presto – ha scritto sui social – le porte dell’inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine al conflitto: innanzitutto la liberazione di tutti gli ostaggi e il disarmo. In caso contrario, Gaza, capitale di Hamas, farà la stessa fine di Rafah e Beit Hanoun”.