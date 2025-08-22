Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha minacciato la distruzione di Gaza City se Hamas non accetterà le condizioni poste da Israele: disarmo completo, liberazione di tutti gli ostaggi ancora trattenuti e cessazione della guerra. “Presto – ha scritto sui social – le porte dell’inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine al conflitto: innanzitutto la liberazione di tutti gli ostaggi e il disarmo. In caso contrario, Gaza, capitale di Hamas, farà la stessa fine di Rafah e Beit Hanoun”.