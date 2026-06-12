Una settimana lavorativa di 24 ore distribuita su quattro giorni – dal lunedì al giovedì -, un salario minimo di 1.560 euro al mese, un reddito universale di 500 euro e la gratuità di casa, cibo, trasporti, sanità e istruzione. Sono le proposte del Partito Capibara, movimento nato sul web che negli ultimi mesi sta conquistando visibilità sui social grazie a una comunicazione fatta di meme, video virali, grafiche dai colori sgargianti e riferimenti alla cultura di internet.

Il programma

Dietro il progetto c’è Davide Dibitonto, conosciuto online come “xenodibi”, che sui social racconta e immagina un’economia radicalmente diversa da quella attuale. “Viviamo in una società in cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”, afferma, sostenendo la necessità di costruire “rivendicazioni che trasformino sensibilmente la nostra vita quotidiana”.