C’erano duemila fedeli in piazza della Libertà a Castel Gandolfo – dove Papa Leone da mercoledì sta trascorrendo un secondo periodo di riposo- per ascoltare le parole del Pontefice nel giorno della festività mariana del 15 agosto durante la Messa presieduta nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova.

Essendo la chiesa piuttosto piccola si è provveduto a collocare nello spazio antistante un mega schermo, opportunamente amplificato, che ha consentito di seguire in particolare una omelia molto attesa, visto i tempi difficili che l’umanità sta vivendo. Nel mondo sono attualmente in corso una sessantina di conflitti armati tanto che si parla di “terza guerra mondiale a pezzi”. Uno scenario che solo nell’ultimo anno ha prodotto oltre 230 mila morti: dalla Palestina all’Ucraina, dal Myanmar al Messico. Un numero di guerre che risulta essere “il più alto dalla seconda guerra mondiale” (dati Acled e IED). Una somma di violenze che hanno costretto 100 milioni di persone a migrare.

IL GIORNO DELL’INCONTRO IN ALASKA

Anche a Castel Gandolfo era palpabile la preoccupazione (e la speranza ) circa l’esito del vertice di stasera Putin-Trump. Si sa, dicono i più, che lo Zar punta a riavvicinarsi agli USA; ma si teme anche che il leader della Russia non voglia cedere sull’Ucraina. Il tycoon vuole convincerlo con le terre rare e si impegna per la sicurezza di Kiev. Putin, a dar retta a quanto riporta la TASS (Agenzia ufficiale d’informazione russa) i due leader coglieranno l’occasione per “uno scambio di opinioni sullo sviluppo futuro della cooperazione bilaterale nel settore commerciale ed economico”.

Ma al tavolo dei negoziati si discuterà di tanto altro: armi strategiche nucleari, revoca di alcune sanzioni e del petrolio. Il nodo chiave riguarda comunque i territori, i loro confini e le opzioni al riguardo sono diverse. La più probabile, secondo gli analisti, è questa: l’Ucraina mantiene Kherson e cede tutto il resto. Ma il cessate il fuoco dipenderà dalla prova di forza dei negoziatori.

IL PAPA HA CITATO DANTE

All’Angelus, nella festa dell’Assunta, Papa Prevost ha citato Dante; un chiaro riferimento all’attuale momento politico, sociale. Ha citato il sommo poeta e in particolare l’ultimo canto del Paradiso rimarcando l’urgenza di trovare “pienezza di vita, di gioia, di pace, di ogni bene. Il cuore umano è attratto da tale bellezza e non è felice finché non la trova. E in effetti rischia di non trovarla se si perde nella “selva oscura” del male e del peccato”. E al centro della omelia ha ricordato “il ruolo degli operatori di pace e dei costruttori di ponti in un mondo a pezzi. Sono la gioia della Chiesa”.