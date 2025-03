Elon Musk ha condiviso su X un post in cui si affermava che Joseph Stalin, Adolf Hitler e Mao Zedong non fossero direttamente responsabili della morte di milioni di persone sotto il loro regime. Secondo il post, le responsabilità ricadevano invece sui loro funzionari pubblici. “Stalin, Mao e Hitler – si legge – non hanno assassinato milioni di persone. Lo hanno fatto i loro dipendenti pubblici”. Musk ha condiviso il contenuto senza aggiungere commenti, ma lo ha rimosso poco dopo a seguito delle numerose critiche ricevute.