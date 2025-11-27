È iniziato poco prima di mezzogiorno ad Ankara il primo viaggio apostolico di Papa Leone. Il primo viaggio all’estero del suo pontificato. Due le tappe: Turchia e Libano. Rientrerà a Roma martedì 2 dicembre. Ufficialmente Papa Prevost è sceso in occasione del 1700mo anniversario del primo Concilio di Nicea, tenutosi nel 350 dopo Cristo; concilio convocato dall’imperatore romano Costantino per risolvere talune questioni teologiche relative soprattutto all’arianesimo, la dottrina cristiana eretica che negava la natura divina di Cristo; dottrina ovviamente condannata. In realtà, dicono i più, è il viaggio del “negoziatore di pace” anche se tale etichetta ha tutta l’aria di una forzatura. Più che un negoziatore il Santo Padre è un “messaggero di pace”.

Il colloquio cordiale con Erdogan

Appena sbarcato nella capitale turca, Papa Leone ha voluto visitare il Mausoleo di Mustafa Ataturk (1881-1938), fondatore della Repubblica turca, il padre della Turchia moderna, eroe nazionale, il liberatore del Paese dalle armate armene-francesi-greche. Senza dubbio una delle più importanti figure del Novecento. E tale visita è stata molto apprezzata. Dopodiché il Pontefice si è recato al palazzo presidenziale dove è stato accolto dal presidente Erdogan con una stretta di mano.

Dopo gli inni (turco e della Santa Sede) è seguito l’incontro privato. Facile immaginare che il tema centrale della conversazione sia stata la pace in Medioriente dove la tregua è fragile e in Cisgiordania continua l’operazione militare israeliana. Non a caso Erdogan ha dichiarato: ”La visita del Papa aumenta le speranze di pace”. E il Pontefice a sua volta ha detto: ”La Turchia ha un posto importante nel futuro del mondo”. E poi: ”Non cedere a derive belliciste. C’è bisogno di personalità che favoriscono il dialogo”.

Sulle orme dei Papi in Libano

Da domenica Papa Leone sarà in Libano dove resterà fino al 2 dicembre. Il Libano aspetta il Papa mentre Israele continua a bombardare. Nella terra dei cedri sono in passato venuti in pellegrinaggio altri tre Papi: Paolo VI (1964), Giovanni Paolo II (1997), Benedetto XVI (2012). L’obiettivo di Papa Leone è quello di portare speranza in una regione segnata da conflitti, di rafforzare il dialogo interreligioso, promuovere la pace. Uno dei momenti centrali della visita del Pontefice in Libano sarà la preghiera silenziosa che il 2 dicembre reciterà nel luogo dell’esplosione del porto di Beirut che nel 2020 aveva provocato la morte di oltre 200 persone.