Alcuni consiglieri di Donald Trump lo stanno esortando privatamente a cercare una via d’uscita dalla guerra in Medio Oriente, mentre crescono i prezzi del petrolio e aumentano i timori per le conseguenze politiche di un conflitto prolungato. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla questione.

Negli ultimi giorni, diversi collaboratori avrebbero incoraggiato il presidente a elaborare un piano per ritirare gli Stati Uniti dal conflitto e dimostrare che Washington ha ormai raggiunto gran parte dei suoi obiettivi militari. Trump, secondo le stesse fonti, sarebbe stato informato anche di alcuni sondaggi sull’opinione pubblica: le rilevazioni diffuse negli ultimi giorni indicano che la maggioranza degli americani è contraria a un’azione militare contro l’Iran.

Parlando con i giornalisti in Florida lunedì, il presidente ha lasciato intendere di aspettarsi una fine rapida delle operazioni. “Siamo molto in anticipo sui tempi”, ha detto, aggiungendo di ritenere che la guerra finirà “molto presto”.

Tuttavia, funzionari dell’amministrazione hanno spiegato al quotidiano che un’uscita non sarà semplice: finché l’Iran continuerà ad attaccare i Paesi della regione e Israele resterà disposto a colpire obiettivi iraniani, la guerra potrebbe proseguire.