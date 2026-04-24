L’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha pubblicato oggi il rapporto annuale sullo stato di salute del premier, rivelando che due mesi e e mezzo fa si è sottoposto a radioterapia per un tumore precoce alla prostata. Questo dopo che, il 29 dicembre 2024, Netanyahu aveva subito un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica benigna. L’intervento è stato eseguito con successo e senza complicazioni, come confermato in una nota dal professore Aron Popovtzer, direttore del dipartimento di oncologia dell’Hadassah Medical Center di Gerusalemme che ha seguito Netanyahu.

Netanyahu: “Grazie a Dio ho sconfitto anche questo”

”Ho chiesto di posticiparne la pubblicazione del rapporto annuale di salute di due mesi per evitare che venisse diffuso nel pieno della guerra, per impedire al regime terroristico iraniano di diffondere ulteriore falsa propaganda contro Israele”, ha scritto Netanyahu in un post su X. ”Grazie a Dio, sono in buona salute, sono in ottima forma fisica. Ho avuto un piccolo problema alla prostata che è stato completamente risolto”, ha aggiunto Netanyahu, spiegando che i medici avevano detto che poteva tenere sotto controllo il tumore, o sottoporsi a un trattamento. ”Mi conoscete già: quando vengo informato tempestivamente di un possibile pericolo, voglio affrontarlo immediatamente. Questo vale sia a livello nazionale che personale. Ed è quello che ho fatto’. Grazie a Dio, ho sconfitto anche questo”.