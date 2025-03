“Altro che banchi a rotelle – dice a Radio Leopolda il senatore di Italia Viva Enrico Borghi -. La vicenda degli hub in Albania è uno spreco senza precedenti nella storia del nostro paese. Uno spottone costruito per finalità di propaganda, pagato da Giorgia Meloni con i soldi degli italiani. Come Italia Viva ci siamo recati mercoledì a Gjader per disvelare questa incredibile situazione: una struttura per 1000 persone, completamente vuota”.

Le parole di Enrico Borghi

“La trasformazione da centro di prima accoglienza a Cpr è l’inversione del meccanismo: i centri erano stati pensati per non portare i migranti in Italia e andare direttamente in Albania. Tutto questo viene meno, i migranti andranno a Gjader alla fine del percorso, quando non avranno titolo a restare in Italia. E viene smontato anche il racconto della deterrenza”.

“Inoltre – conclude Borghi – la modalità operativa e organizzativa è diversa. Bisognerà smantellare i prefrabbricati e fare una nuova struttura. Un modello che non sta in piedi”.