Gli europarlamentari Ilaria Salis e Mimmo Lucano saranno sul volo Neos, con a bordo la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba, promosso da Aicec (Agenzia per l’interscambio culturale ed economico con Cuba), nell’ambito della campagna “Let Cuba Breathe”. Si tratta di una missione di cooperazione civile e aiuti sanitari. La partenza è prevista per oggi, dopo le 13, dall’aeroporto di Roma Fiumicino direzione L’Avana, con scalo a Milano Malpensa.

“Il convoglio europeo si unirà nei giorni seguenti alla flotilla internazionale del Nuestra América Convoy to Cuba per la consegna coordinata di medicinali e beni essenziali, nell’ambito di un’iniziativa globale di solidarietà che – spiegano gli organizzatori – mira a contrastare gli effetti dell’assedio economico sull’isola”. Lo European Convoy riunisce una vasta rete internazionale di solidarietà composta da delegati provenienti da 19 nazionalità – Svizzera, Italia, Inghilterra, Austria, Portogallo, Francia, Islanda, Scozia, Grecia, Spagna, Belgio, Cuba, Algeria, Irlanda, Germania, Turchia, Bulgaria, Marocco, Svezia – e da oltre 50 associazioni e gruppi di solidarietà europei e internazionali.

All’iniziativa partecipano inoltre 13 organizzazioni politiche e sindacali, tra cui Cgil, Fiom, Sudd Cobas, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Avs, Potere al Popolo, Revolutionary Communist Group, Gioventù Comunista Austria, Verdi Europei e DiEM25. Prendono parte alla missione anche quattro delegazioni europarlamentari, con i già citati Lucano e Salis, poi Emma Fourreau e Marc Botenga. La mobilitazione ha già raggiunto risultati significativi: la raccolta fondi ha superato i 45.000 euro, grazie al contributo di grandi organizzazioni internazionali e di oltre 700 donatori individuali. Con la delegazione partiranno inoltre 5 tonnellate di medicinali, per un valore stimato di circa 500.000 euro, destinati al sistema sanitario cubano.