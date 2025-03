Il parlamento tedesco ha approvato un piano che prevede un massiccio aumento di spesa pubblica. La decisione era stata annunciata da tempo e rompe il conservatorismo fiscale durato decenni, nella speranza di rilanciare la crescita economica aumentando anche gli investimenti in spesa militare nel quadro del ReArm Europe.

L’approvazione del Bundestag dà al leader della Cdu Friedrich Merz un’enorme spinta, garantendo così al futuro cancelliere la possibilità di spendere centinaia di miliardi di euro per incrementare gli investimenti dopo due anni di contrazione della più grande economia europea.

I conservatori di Merz e i socialdemocratici sono in trattative per formare una nuova coalizione di Governo, dopo le elezioni del mese scorso vinte dai popolari della Cdu. Con il voto di oggi si istituirà un fondo da 500 miliardi di euro che servirà a creare nuove infrastrutture. Si è inoltre allentata la norma sancita in Costituzione che vieta nuovi debiti, consentendo così di spendere molti più soldi anche nella difesa.

La capogruppo dei Verdi al Bundestag, Britta Hasselmann, ha attaccato Friedrich Merz nel corso della discussione al Bundestag, tuttavia motivando anche la scelta del suo partito di votare il piano di riforma della Costituzione per “responsabilità verso il Paese”.

Critica invece l’estrema destra di Alternative für Deutschland. Il capogruppo al Bundestag Tino Chrupalla ha bocciato quanto approvato, dicendo che “fondi straordinari restano sempre debiti straordinari”.

E durante l’approvazione della legge che permetterà alla Germania di spendere, le borse europee sono volate. A metà listino, Francoforte guidava i rialzi con un +1,2per cento, con la fiducia nelle prospettive dell’economia tedesca misurata dall’indice Zew tornata ai massimi da febbraio 2022. Milano seguiva a +1,1 per cento, Parigi a +0,5 per cento e Francoforte a +0,4 per cento.