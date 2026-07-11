Il capitano dell’Inghilterra, Harry Kane, conferma di aver giocato a golf con Donald Trump. “Abbiamo giocato circa 18 mesi fa.

“Quando il presidente ti invita…”

Mi ha invitato quando ero a Palm Beach e quando il presidente di invita..”, ha raccontato Kane. “E’ stata un’esperienza surreale incontrarlo e giocare con lui. A dire il vero, gioca piuttosto bene. Spero di poter giocare come come quando avrò la sua età. E’ stata un’esperienza unica. Sono grato che mi abbia invitato”, ha messo in evidenza”.

Le sue parole seguono gli elogi di Trump a Kane sul suo social Truth.

Kane ha anche raccontato di aver visto David Beckham nelle ultime ore mentre l’Inghilterra si allenava per la partita contro la Norvegia.

“Ci ha detto in bocca al lupo. E’ un grande tifoso dell’Inghilterra. E’ venuto a sostenerci. E’ una leggenda dell’Inghilterra e speriamo di poterlo rendere orgoglioso”, ha messo in evidenza.