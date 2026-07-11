I bambini riconoscono la musica già a tre mesi, ma per ballare a ritmo devono aspettare il primo anno di vita. È quanto emerge da uno studio coordinato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), pubblicato sulla rivista eLife, che ha analizzato il rapporto tra sviluppo cerebrale e movimento nei primi mesi dell’infanzia. La ricerca dimostra che il cervello dei neonati è già in grado di riconoscere alcuni elementi musicali molto precocemente, mentre la capacità di trasformare quei segnali in movimenti coordinati arriva più tardi.

Lo studio

“Il nostro coinvolgimento legato alla musica – spiega Giacomo Novembre, Principal Investigator del Neuroscience of Perception and Action Lab del Center for Life Nano- & Neuro-Science dell’IIT di Roma – può essere suddiviso in due componenti dello sviluppo neurocognitivo: una sensoriale, che dipende dalla capacità di percepire e riconoscere la musica, e una motoria, legata alla capacità di muoversi a tempo con la musica”.

Lo studio ha coinvolto 79 bambini di tre, sei e dodici mesi, ai quali sono stati fatti ascoltare diversi brani musicali mentre i ricercatori registravano l’attività cerebrale attraverso l’elettroencefalografia e osservavano i movimenti spontanei.

I risultati hanno mostrato che già a tre mesi i piccoli reagiscono maggiormente ai ritornelli, segno di una precoce elaborazione musicale. Solo intorno ai dodici mesi, però, aumenta il movimento del corpo in risposta alla musica. Nessun bambino tra i tre e i dodici mesi ha mostrato una vera sincronizzazione dei movimenti con il ritmo.

“Questo suggerisce – conclude Trinh Nguyen, ricercatrice dell’IIT e Senior Research Fellow dell’Università di Vienna – che il controllo motorio si affina gradualmente: dapprima il sistema nervoso acquisisce la capacità di controllare singoli gruppi muscolari, mentre la capacità di coordinare movimenti complessi dell’intero corpo si sviluppa solo dopo il primo anno di età”.