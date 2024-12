Era il febbraio del 2023. Diceva il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Come noto, la commissione europea e il governo Draghi avevano accettato l’impostazione che gli oneri impropri e che non c’entrano niente con l’energia non possano stare in bolletta. Quest’anno mi sono preso una responsabilità enorme perché è rimasto ma è evidente che dalla bolletta il canone RAI dovrà uscire e per l’anno prossimo bisognerà pensare a un altro strunento”. E in fin dei conti è andata esattamente così: il canone RAI è uscito dalla bolletta. E poi è stato anche abolito, come prometteva Salvini. O no?