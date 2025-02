Parlando con i giornali italiani, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 20 febbraio del 2023 profetizzò: “La guerra sarà veloce perché alla Russia mancano risorse e volontà di combattere”. E ancora: “Non sono così potenti come lo erano un anno fa, quando comunque non hanno avuto abbastanza risorse per occupare il nostro Paese. Oggi loro sono più deboli. Noi, invece, siamo più forti. Ci stiamo preparando a una guerra di breve durata che terminerà con una vittoria”. Diciamo che le cose nel tempo sono state leggermente più complicate. Leggermente.