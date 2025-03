Era il 22 agosto del 2016 quando Giorgia Meloni tirò in ballo il Manifesto di Ventotene, per attaccare l’allora premier Matteo Renzi, quello tedesco, Angela Merkel, e il presidente francese Hollande. L’attuale premier italiana, che solo ieri ha criticato il testo del 1941, scriveva su Facebook: “Da Renzi, Hollande e Merkel solo parole e buoni propositi. Non una sola azione concreta. Sull’Europa avevano le idee più chiare nel 1941 i firmatari del Manifesto di Ventotene, detenuti in un carcere, che non questi tre premier europei nel 2016”. Un giorno, di nove anni dopo, Giorgia Meloni scoprì di pensarla diversamente.