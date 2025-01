Da Cutro, in Calabria, la città al largo della quale a fine febbraio del 2023 settantadue migranti morirono in un naufragio, dopo un consiglio dei ministri approntato lì per firmare un nuovo decreto contro l’immigrazione irregolare, Giorgia Meloni disse: “Noi siamo abituati a un’Italia che si occupa soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo, quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, perché vogliamo rompere questa tratta”.

Detto, fatto: martedì l’Italia ha rilasciato il capo della polizia giudiziaria libica, Njeim Osama Elmasry, noto ai più come Almasri, che era stato arrestato a Torino domenica su mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. Ancora non è molto chiaro il motivo del rilascio.

Più chiare invece le accuse contro colui che è considerato “un torturatore e un trafficante di migranti” e di essere stato il responsabile delle strutture carcerarie di Tripoli: crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale.