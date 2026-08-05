Roberto Vannacci apre a Beppe Grillo. Il presidente di Rinascimento nazionale, il centro studi di Futuro nazionale ha inviato una lettera all’ex comico in cui spiega che tra i due movimenti ci sono dei punti in comune.

Nella missiva, il presidente Luca Sforzini invita al dialogo e al confronto il fondatore del Movimento 5 Stelle. Tra i punti di contatto individuati da Sforzini ci sarebbero alcuni cavalli di battaglia delle origini del Movimento 5 Stelle tra cui il contrasto ad una classe dirigente considerata autoreferenziale e la postura filo russa.

Per Rinascimento nazionale, i margini per cercare un tentativo di dialogo ci sono tutti: Sforzini ha dichiarato che Grillo ha ricevuto la lettera e che resta tuttora in attesa di una risposta. L’obiettivo del generale Vannacci e del suo movimento di estrema destra non sono quindi soltanto i delusi della Lega e della destra in generale. Futuro Nazionale ora dato a circa il 7 per cento, sembra voler puntare anche sui delusi di M5s.