Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant. Al suo posto il premier ha nominato l’ex ministro degli Esteri Israel Katz.

Secondo il premier israeliano, con Gallant non erano d’accordo sulla gestione della guerra e l’ormai ex ministro della Difesa ha preso decisioni e fatto dichiarazioni che contravvenivano alle decisioni del governo. “Ho fatto molti tentativi per colmare queste lacune, ma continuavano ad ampliarsi”, ha affermato Netanyahu.

“Sono anche giunte a conoscenza del pubblico in un modo inaccettabile e, cosa ancora peggiore, sono giunte a conoscenza del nemico: i nostri nemici ne hanno tratto piacere e ne hanno tratto un sacco di benefici”. Netanyahu ha affermato che la maggior parte dei membri del governo è d’accordo con lui.