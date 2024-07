In poche ore Israele ha vendicato la strage di Majdal Shams, dove un razzo lanciato dal Libano ha ucciso 12 bambini drusi, uccidendo prima Fuad Shukr, il consigliere militare di Hassan Nasrallah, il capo di Hezbollah e poi, soprattutto, uccidendo Ismail Haniyeh, leader di Hamas, con un raid direttamente in Iran.

Ora non resta una domanda: cosa succederà? Cosa deciderà di fare Hamas? Quale sarà la reazione dell’Iran? In quale spirale finiremo?

LA DIRETTA

8.48

La tv di Stato iraniana riferisce che l’uccisione di Ismail Haniyeh ritarderà di diversi mesi l’accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza e provocherà una rappresaglia da parte dei gruppi sostenuti dall’Iran nella regione. Lo riportano i media israeliani. Funzionari iraniani sottolineano che le dichiarazioni della televisione di Stato riflettono le opinioni del leader supremo Khamenei e del governo.

8.29

“Il regime sionista, con una mossa cieca e vigliacca, ha assassinato il capo dell’Ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e questo indica la debolezza e la disperazione del regime”: lo ha detto il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano. Lo riporta l’Irna. Il portavoce ha condannato l’assassinio e ha chiesto l’arresto e la punizione dei responsabili. La Commissione ha tenuto una sessione straordinaria questa mattina per discutere la questione.

7.54

Il gruppo sciita filo-Iran Hezbollah ha rilasciato la sua prima dichiarazione sull’assassinio di ieri sera del comandante Fuad Shukr, rivendicato da Israele, affermando che “era presente nell’edificio di Beirut quando è stato colpito”, ma non confermando la sua morte. Le squadre di protezione civile stanno lavorando “diligentemente ma lentamente” per rimuovere le macerie: “Stiamo ancora aspettando il risultato delle operazioni per conoscere il destino del grande comandante e di altri civili”, ha aggiunto Hezbollah.

7.48

La Turchia ha condannato il “vergognoso assassinio” del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, alleato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Condanniamo l’assassinio del leader dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in un atto vergognoso a Teheran”, ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato, aggiungendo che “questo attacco mira anche a estendere la guerra di Gaza a una dimensione regionale”.

Condanna anche dalla Russia.

Mosca ha denunciato l'”inaccettabile assassinio politico” del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. “Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un’ulteriore escalation delle tensioni”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, all’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti.

7.35

“L’assassinio del comandante Ismail Haniyeh è un atto codardo e non passerà sotto silenzio”. Lo ha detto, riferito dai media, Musa Abou Marzouk, uno dei maggiori dirigenti di Hamas in una delle prime dichiarazioni.

7.31

“L’Iran sta tenendo una riunione di emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale presso la residenza del leader supremo, Ali Khamenei, un evento che accade in circostanze straordinarie”, lo ha scritto su X Iran international.