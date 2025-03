Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex presidente della Commissione europea José Manuel Durão Barroso ha ribadito la necessità di una difesa comune per l’Unione Europea. Secondo Barroso, “non esiste possibilità di un’Unione europea che conti nel mondo se questa è priva di una difesa europea. Ogni entità politica deve avere tra i suoi principali scopi la conservazione di sé, la propria autodifesa. Altrimenti può essere un’organizzazione economica o commerciale o altro, ma non un’unione politica”.

L’ex presidente ha inoltre commentato la recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo che propone di sostituire l’unanimità con la maggioranza qualificata per le decisioni sulla difesa nel Consiglio europeo. A riguardo, ha dichiarato: “Do’ il mio benvenuto a questa scelta. Tutti i passi per assicurare all’Ue un processo decisionale più efficace vanno bene. Nella fattispecie però non credo che a frenarle sia il voto a maggioranza”.

Il programma Rearm Europe

Infine, Barroso ha espresso il suo parere sul programma Rearm Europe sottolineando che “Coloro che sono pronti dovrebbero andare avanti. Francia, Germania e altri lo sono. Allo stesso tempo devono rimanere aperti, come prevedono i trattati, a ulteriori Paesi che volessero aggiungersi”.