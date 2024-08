Kamala Harris sulla copertina di Time: protagonista del cambiamento di atmosfera più rapido della storia

Kamala Harris conquista la copertina del Time. “Il suo momento”, scrive il magazine riferendosi alla vicepresidente, protagonista del “cambiamento di atmosfera più rapido nella storia politica moderna”.

La vicepresidente ha 90 giorni per finire il lavoro

Un cambiamento a cui non credeva inizialmente il suo stesso partito, che evidentemente l’ha sottostimata.

Harris “ha dato agli americani la cosa che nei sondaggi era apparsa in modo schiacciante: ovvero una credibile alternativa a due non popolari uomini anziani che hanno occupato” la presidenza “per otto anni”.

La vicepresidente ha 90 giorni per dimostrare che lo slancio iniziale della sua campagna può essere trasformato in un’operazione capace di battere Donald Trump che, nonostante tutto, per il momento ha ancora davanti la strada più chiara per la vittoria.