Stati Uniti e Ucraina hanno elaborato un nuovo piano di pace in 19 punti, riservando ai due presidenti le decisioni sugli aspetti “politicamente più sensibili”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al Financial Times. Kyslytsya, presente ai colloqui a Ginevra, ha definito l’incontro “intenso” ma “produttivo”, con una bozza di documento “completamente rivista”

“Il piano in 28 punti, così come lo conoscevano, non esiste più. Alcuni punti sono stati eliminati, altri modificati, e nessun commento ucraino è rimasto senza risposta”, ha aggiunto Oleksandr Bevz, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente ucraino. Le decisioni finali sulle questioni più complesse “ora spetteranno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e al presidente statunitense Donald Trump”.