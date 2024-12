La chicca del giorno? Il vincitore di oggi è il leader di Azione, Carlo Calenda. Dopo l’approvazione definitiva della manovra e dopo le parole di Matteo Salvini (“Aumentare la flat tax e azzerare la Fornero è un obiettivo di questo governo”), Calenda ha infatti teso l’arco, preso dalla faretra la freccia avvelenata dell’incoerenza e ha mirato bene sulla sagoma del ministro dei Trasporti: “Salvini dichiara che abolirà la Fornero il giorno dopo aver fatto l’ennesima manovra di bilancio che non ha abolito la Fornero. Ma siccome non legge i giornali può anche essere che non ne sia a conoscenza”.