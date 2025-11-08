“Bisogna che Elly Schlein aumenti il suo fascino rispetto a tutti gli elettori scoraggiati che non vanno a votare”. Queste le parole dell’ex ministra Elsa Fornero, in collegamento con il giornalista David Parenzo durante una puntata di L’Aria che Tira su La 7. Tema del dibattito la riforma della giustizia, su cui l’economista non ha ancora una posizione netta: “Devo farmi un’idea più precisa, quindi al momento non so che cosa voterò. Mi sembra di aver capito che si tratta di una questione organizzativa all’interno del sistema giudiziario, alla quale però sta attaccato un rischio non piccolo. La magistratura deve essere tutta indipendente dal potere politico”.

Il referendum e le posizioni contrarie di Pd e M5S

La scorsa settimana il parlamento ha approvato definitivamente la riforma che introduce in costituzione la separazione delle carriere dei magistrati. Il sì del Senato, con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astensioni, ha concluso le quattro letture previste dalla Costituzione per le modifiche della stessa Carta. Sia la maggioranza che le opposizioni hanno annunciato di voler promuovere un referendum confermativo. “Chi pensa che nella giustizia vada tutto bene, voterà contro la riforma, quindi voterà no”, ha detto la premier Giorgia Meloni. “No ai pieni poteri” è invece l’accusa mossa sia da Elly Schlein che Giuseppe Conte, dopo il voto hanno infatti mosso questa accusa al governo: “vuole le mani libere”, ha detto la segretaria del Partito Democratico, riferendosi anche all’attacco della premier e del governo contro la Corte dei Conti, che aveva bocciato la delibera del Cipess sul ponte sullo Stretto. Posizione simile simile per Conte: “Vogliono pieni poteri e noi li contrasteremo in ogni modo”.