La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla decisione della Fraternità sacerdotale San Pio X (i lefebvriani) di ordinare quattro vescovi andando contro l’appello di Papa Leone XIV. Questa scelta comporterà la scomunica da parte della Chiesa. Spazio anche agli affari da record di Donald Trump con le criptovalute: almeno 2 miliardi di dollari guadagnati. “Lo scisma dei lefebvriani. Parolin: dolore e sanzioni”, è la prima pagina di Repubblica. “I guadagni record di Trump”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Crosetto ora dà ragione a Rutte: 518 i voli Usa”, titola invece il Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Lo scisma dei lefebvriani. Parolin: dolore e sanzioni” (La Repubblica).

“I guadagni record di Trump” (Il Corriere della Sera).

“Il Pnrr ha scosso (un po’) l’Italia”, di Francesco Giavazzi: “Con la fine di giugno, si è concluso (ad eccezione di alcuni progetti per il cui completamento rimane qualche mese di tempo) il Pnrr, vale a dire il più grande progetto di investimenti pubblici dai tempi del Piano Marshall, dopo la Seconda Guerra Mondiale, allora in parte finanziato dagli Stati Uniti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza equivale a 200 miliardi circa di investimenti, di cui oltre 70 interamente pagati dall’Ue e gli altri finanziati con debito nostro, ma interamente garantito da tutti i Paesi dell’Unione, quindi a condizioni molto convenienti. A distanza di tre anni, l’89% dei progetti é stato ultimato: si può iniziare a fare un bilancio”.

“Difesa, fondi Ue solo nel 2027” (La Stampa).

“Bending Spoons vola al debutto: +38%” (Il Sole 24 Ore).

“Sfida al Papa, è scisma” (Il Messaggero).

“Bilanciamento istituzionale”, di Angelo De Mattia: “Trump esulta e si rabbuia, di volta in volta, a seconda delle decisioni della Corte Suprema, in una prima tornata riguardanti prevalentemente questioni economico – istituzionali, in una seconda concernenti diritti individuali e sociali. Luci e ombre sono comunque visibili nelle recentissime decisioni della Corte. Quanto alle prime, si può dire che, almeno per la Banca centrale americana, c’è un giudice a Washington.Riguarda non solo gli Usa, ma l’intero Occidente, per il ruolo che ha la prima Banca centrale al mondo, l’americana Federal Reserve, la sentenza con la quale la Corte suprema, confermando la decisione di un Tribunale inferiore, ha sentenziato che il presidente degli Usa, Trump , non ha il potere di dimissionare la componente del vertice della Fed Lisa Cook”.

“Scisma lefebvriano. La sfida al Papa dei vescovi ribelli” (Il Giornale).

“Io sono la guerra” (Il Manifesto).

“Crosetto ora dà ragione a Rutte: 518 i voli Usa” (Il Fatto Quotidiano).

“Senti chi parla”, di Marco Travaglio: “I campi di battaglia di fine legislatura fra le destre e i progressisti saranno soprattutto due: la commissione sul Covid, anzi su Conte, e la legge elettorale. Due porcate da Guinness che potrebbero rivelarsi un autogol per i meloniani e un assist per il centrosinistra, se questo non avesse nessuno che ha fatto di peggio”.

“Ferita alla Chiesa” (Avvenire).

“Ursula, che tassa” (Libero).

“Tra Di Pietro e Cottarelli scelgo Guidesi”, di Alessandro Sallusti: “Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del sindaco e a Milano cresce l’attesa per la proclamazione dei due sfidanti. Sia nel centrodestra che nel centrosinistra le idee appaiono poche e soprattutto confuse. Tra papabili di questo o quel partito, autonominati e perdi tempo ogni giorno spunta un nome. Mal contati siamo a più o meno nove papabili per schieramento, a questo punto conviene aspettare ancora una settimana per arrivare a undici e farla fuori invece che nelle urne in una partita a calcio, ovviamente a San Siro il cui futuro sarà uno dei temi caldi per la futura maggioranza”.

“La destra sul Colle cambia tutto” (La Verità).

“Trump di arricchisce con le cripto. Gli Usa diventeranno una cleptocrazia” (Domani).