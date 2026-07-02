Una notte di bombardamenti senza sosta ha sconvolto Kiev, colpita da un massiccio attacco russo con droni, missili balistici e missili da crociera. Le prime esplosioni sono state avvertite intorno alle 22.35 di ieri (ora italiana), quando le difese aeree della capitale ucraina sono entrate in azione per intercettare i velivoli in arrivo. Poco dopo è stato segnalato un incendio nel centro della città.

Le prime notizie

Il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, aveva avvertito che sulla capitale stavano convergendo droni da “diverse direzioni” e che esisteva “la minaccia di un attacco in più fasi”. Migliaia di residenti si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana, mentre alcuni hanno montato tende in previsione di una lunga notte nei rifugi. “Stiamo registrando la caduta di detriti nei quartieri di Desniansky e Shevchenkivsky”, ha aggiunto.

Poco prima dell’attacco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Dublino, aveva annunciato il rientro immediato nel Paese, spiegando: “Abbiamo informazioni spiacevoli”. Il leader ucraino aveva poi dichiarato: “Sappiamo che Putin sta preparando questo massiccio attacco contro l’Ucraina da tempo”, invitando la popolazione a “raddoppiare gli sforzi per proteggersi”.

Nelle prime ore della notte le esplosioni sono riprese con maggiore intensità. “La capitale è sotto il fuoco di missili balistici e droni. Si possono udire esplosioni in tutta la città”, ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. Gli attacchi hanno provocato incendi in diversi edifici, compreso il tetto di un hotel nel centro e quello di un altro stabile nel quartiere Shevchenkivsky. Un edificio che ospitava un’ambulanza è stato danneggiato: “Cinque operatori sanitari sono rimasti feriti nel quartiere di Shevchenkivskyi. Uno di loro, un paramedico, è in condizioni critiche”, ha riferito Klitschko, aggiungendo che “il tetto di un grattacielo residenziale è in fiamme” e che alcune persone erano rimaste intrappolate in un edificio di nove piani.

Con il passare delle ore il bilancio si è aggravato fino ad arrivare ad almeno dieci morti e 54 feriti. Secondo le autorità ucraine, decine di missili e numerosi droni hanno distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel e incendiato palazzi multipiano.

La rivendicazione da Mosca

In mattinata è arrivata la rivendicazione da Mosca. Il ministero della Difesa russo ha affermato che il raid è stato condotto “in rappresaglia agli attacchi terroristici dell’Ucraina contro strutture civili in territorio russo”, sostenendo di aver colpito con “armi di precisione a lungo raggio” siti del settore militare-industriale, infrastrutture energetiche e aeroporti militari nelle regioni di Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy e Chernigov.