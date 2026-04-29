La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla grazia concessa a Nicole Minetti con le nuove indagini decise dalla procura di Milano e lo scontro con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il cui operato è stato difeso dalla premier Meloni. “Grazia a Minetti, buchi nell’indagine. Ora si riparte”, è l’apertura del Corriere. “Meloni difende Nordio”, è invece la prima pagina di Repubblica. “Caso Minetti: con un nuovo reato, la grazia può saltare”, titola Il Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“Meloni difende Nordio” (La Repubblica).

“Grazia a Minetti, buchi nell’indagine. Ora si riparte” (Il Corriere della Sera).

“L’America che perde se stessa”, di Sabino Cassese: “Aggredisce altre nazioni, non rispetta trattati e diritto internazionale, ignora la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, non ascolta le opinioni della minoranza, non rispetta la vita delle persone, esercita il potere in modo arbitrario, assume e licenzia collaboratori, si vale di familiari per l’esercizio di funzioni pubbliche, polarizza lo spazio pubblico: come spiegare il fenomeno Trump?”.

“Minetti, scontro Procura-Nordio” (La Stampa).

“Credito, arriva la stretta sulle imprese” (Il Sole 24 Ore).

“Grazia a Minetti, nuove verifiche” (Il Messaggero).

“Il coraggio che serve alle banche centrali”, di Giuseppe Vegas: “Probabilmente in questa settimana cruciale per le decisioni delle autorità monetarie non succederà nulla: la situazione ancora incerta nello scenario mediorientale rende assai difficile, se non impossibile, ogni previsione. La FED, per gli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea e la Banca d’Inghilterra tengono le loro riunioni in un momento decisivo, in cui le sorti dell’economia dell’intero globo possono rapidamente precipitare o, più auspicabilmente, volgere verso una schiarita”.

“Tutti contro la Minetti: Gogna per mio figlio. Meloni: governo estraneo” (Il Giornale).

“Ultimo maggio” (Il Manifesto).

“Caso Minetti: con un nuovo reato, la grazia può saltare” (Il Fatto Quotidiano).

“Berluswashing”, di Marco Travaglio: “Come i fantasmi dei morti insepolti che tirano per i piedi i vivi, il berlusconismo senza B. continua a inquinare quel che resta della democrazia italiana che non s’è mai decisa a dargli la degna sepoltura nelle fogne della storia”.

“Il giusto salario” (Avvenire).

“La verità sul caso Minetti” (Libero).

“Il gioco del falso”, di Mario Sechi: “Il caso Nicole Minetti ha due versioni: quella che poggia sui documenti e i vari passaggi del dossier, fino alla decisione di concedere la grazia presa dal Capo dello Stato sulla base dell’istruttoria svolta dalla magistratura; quella che emerge dal racconto del Fatto Quotidiano che finora è tutta da provare e da 48 ore è sottoposta a indagine. In mezzo, c’è qualcosa di sfuggente, insidioso, la costruzione di un clima di sospetto sul Quirinale e il ministro di Grazia e Giustizia. Non faccio parte del folto gruppo di giornalisti che vedono trame oscure ovunque, provo a guardare con freddezza i fatti”.

“La grazia alla Minetti l’ha voluta il Quirinale” (La Verità).

“Grazia a Minetti, indaga l’Interpol. Il fantasma dei boss su Cipriani” (Domani).