Il Paris Saint-Germain supera 5-4 il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League, al termine di una gara spettacolare che lascia il discorso qualificazione completamente aperto. I tedeschi passano avanti al 17’ del primo tempo con un rigore di Harry Kane, ma i parigini reagiscono con Khvicha Kvaratskhelia al 25’ e il sorpasso firmato da João Neves al 33’. Poco prima dell’intervallo Michael Olise ristabilisce la parità (2-2). Nella ripresa il Psg accelera: al 50’ Ousmane Dembélé segna su rigore, poi Kvaratskhelia firma la doppietta e ancora Dembélé porta i suoi sul 5-2. Il Bayern prova a rientrare con Dayot Upamecano e Luis Díaz, accorciando fino al 5-4. Il ritorno, decisivo per l’accesso alla finale, è in programma mercoledì prossimo a Monaco di Baviera.