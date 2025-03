La Russia vuole cancellare il futuro dell’Ucraina e il suo passato. Il ricordo delle carestie dell’era sovietica, delle uccisioni di massa e di altri traumi rende l’Ucraina determinata a non tornare sotto il dominio russo.

Con questo titolo il Wall Street Journal ha presentato una analisi dello stato dei rapporti tra Russia d Ucraina dopo 3, anzi 10 anni di guerra.

Ne è autore Yaroslav Trofimov, oggi bravissimo giornalista basato a Dubai, dopo avere vissuto vari anni a Roma e capo corrispondente per gli affari esteri del The Wall Street Journal. Trofimov è nato a Kiev nel 1969. Il suo nuovo romanzo “No Country for Love”, basato sulla storia della sua famiglia nell’Ucraina di metà XX secolo, pubblicato nel 2024 da Little, Brown.

Trofimov è autore di un illuminante libro sull’Islam contemporaneo: Faith at War: A Journey on the Frontlines of Islam, from Baghdad to Timbuktu”, pubblicato nel 2005.

Guerra alla memoria storica della Ucraina

Ha scritto Trofimov. La guerra che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina, e che il presidente Trump ha dichiarato di essere determinato a porre fine aprendo i colloqui con il Cremlino, non riguarda solo i guadagni territoriali o la proiezione di potenza globale. È, fondamentalmente, una lotta per la memoria storica.

Tre anni dopo l’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio 2022, è il trauma generazionale della sofferenza del loro paese sotto il dominio russo e sovietico che spinge gli ucraini a continuare a sfidare un nemico molto più potente, nonostante le crescenti vittime.

“Ci rendiamo conto che, se smettiamo di resistere, affronteremo lo sterminio e il genocidio, proprio come è già accaduto in passato”, ha affermato Olena Styazhkina, storica e scrittrice ucraina.

Nel 1926, l’Ucraina sovietica ospitava 29 milioni di persone. Nel 1953, quando morì Joseph Stalin, ne aveva perse quasi la metà a causa di carestia, guerra e uccisioni di massa. Quasi ogni ucraino di oggi è un discendente dei sopravvissuti di quei decenni bui.

La grande fame targata Stalin

La visione ufficiale russa dell’Holodomor è che sia stato uno sfortunato sottoprodotto delle politiche di industrializzazione altrimenti giustificate di Stalin. Ma il Congresso degli Stati Uniti e il Parlamento europeo lo hanno entrambi riconosciuto come un atto di genocidio, in cui le autorità sovietiche hanno confiscato cibo e semi nei villaggi ucraini, costringendo gli abitanti alla fame e al frequente cannibalismo.

L’Ucraina ha perso più di 10 milioni di persone nella seconda guerra mondiale, secondo recenti stime del governo, tra cui la maggior parte della sua popolazione ebraica, sterminata nell’Olocausto, e milioni di soldati che hanno combattuto nell’Armata Rossa.

Sia la macchina da guerra nazista che il totalitarismo sovietico sono stati implacabili. Quando Kiev, la capitale ucraina, cadde nelle mani dei tedeschi nel settembre 1941, i sovietici in ritirata piazzarono trappole esplosive nel centro della città e ne trasformarono gran parte in una palla di fuoco, uccidendo innumerevoli civili insieme agli ufficiali tedeschi.

Quando i sovietici tornarono nell’ottobre 1943, quasi metà della popolazione di Kiev era morta. Mentre il resto dell’Europa era impegnato nella ricostruzione postbellica, l’Ucraina, soprattutto nelle sue regioni occidentali, fu devastata da una sanguinosa insurrezione che durò per un altro decennio.

Per secoli, l’Impero russo e poi l’Unione Sovietica controllarono i suoi sudditi ucraini nascondendo e distorcendo la storia dell’Ucraina.

Stalin inizialmente favorì la breve rinascita culturale ucraina degli anni ’20, ma nel decennio successivo la guerra alla cultura ucraina raggiunse nuovi vertici.

Nelle purghe degli anni ’30, la maggior parte dell’intellighenzia ucraina (romanzieri, registi teatrali, pittori) fu assassinata, molti nel burrone di Sandarmokh nella Russia settentrionale, che divenne un luogo di uccisioni di massa. Ai carnefici fu ordinato di risparmiare munizioni usando un proiettile ogni due teste ucraine, allineando le vittime schiena contro schiena.

Dire la verità su questa storia era un crimine sotto il regime sovietico e gli intellettuali ucraini rimasero in prigione fino al periodo della perestrojka di Mikhail Gorbachev. Vasyl Stus, uno dei più importanti poeti ucraini, morì in un campo di prigionia sovietico alla fine del 1985. Le forze russe smantellarono il monumento a Stus nella sua città natale di Donetsk subito dopo averla occupata nel 2014.

Oggi, sotto il presidente Vladimir Putin, la Russia cerca ancora una volta di negare al popolo ucraino qualsiasi cultura o identità separata.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora a capo del partito al governo in Russia, ha scritto che i residenti dell’Ucraina “devono reprimere l’orgoglio di essere diversi, abbandonare la loro opposizione a un progetto russo comune ed esorcizzare i demoni dell’ucrainità politica”. Se non obbediscono, ha aggiunto, l’Ucraina verrà spazzata via.

I metodi spietati dei russi in Ucraina

I metodi spietati impiegati dalle truppe russe e dalla polizia segreta nel territorio ucraino occupato oggi, tra cui rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali, imitano consapevolmente gli orrori dell’era di Stalin, ha affermato Oleksandra Matviichuk, fondatrice del Centre for Civil Liberties, un’organizzazione non governativa che indaga sui crimini di guerra russi.

Non contenta di negare l’Holodomor e altre atrocità sovietiche, la Russia di Putin sta onorando i loro autori, erigendo monumenti a Stalin e Felix Dzerzhinsky, il fondatore della polizia segreta sovietica. Nel frattempo, storici russi indipendenti, tra cui quelli che hanno scoperto le fosse comuni di intellettuali ucraini a Sandarmokh nel 1997, sono stati gettati in prigione. Lo stesso Putin ha sottolineato l’importanza di riscrivere la storia ucraina per adattarla al progetto imperiale russo.

Lo stesso Putin ha sottolineato l’importanza di riscrivere la storia ucraina per adattarla al progetto imperiale russo. Nel luglio 2021, il presidente russo ha pubblicato un saggio intitolato “Sull’unità storica dei russi e degli ucraini”, respingendo l’idea di un’identità ucraina separata. Il trattato, pieno di inesattezze, è stato letto ad alta voce ai soldati russi per giustificare l’invasione su vasta scala dell’Ucraina sette mesi dopo.

Parlando di Ucraina alla tv

Più di recente, Yaroslav Trofimov, intervenendo a una trasmissione sulla 7, ha smentito la possibilità che un accordo di pace tra Ucraina e Russia fosse realizzabile nel 2022. Trofimov ha chiarito il contesto della cosiddetta “trattativa di Istanbul” del marzo di quell’anno, sostenendo che le condizioni imposte da Mosca rendevano impossibile un’intesa accettabile per Kiev.

Nel marzo 2022, con i carri armati russi alle porte di Kiev e la sovranità ucraina in grave pericolo, si svolsero dei colloqui tra le due parti nella città turca di Istanbul. Tuttavia, secondo Trofimov, la Russia non era disposta a un vero compromesso, ma cercava piuttosto di imporre una capitolazione all’Ucraina. I documenti discussi – mai firmati – prevedevano condizioni inaccettabili per la sicurezza e l’indipendenza del Paese.

Le richieste di Mosca.

Tra i punti centrali delle richieste russe, Trofimov ha evidenziato due condizioni fondamentali:

Riduzione drastica dell’esercito ucraino: Mosca chiedeva di limitare le forze armate ucraine a circa 85.000 unità, mentre oggi il numero di militari ucraini supera il milione di uomini e donne.

Divieto di aiuti militari stranieri: un’eventuale accettazione di questa condizione avrebbe significato il completo disarmo dell’Ucraina, rendendola vulnerabile a future aggressioni.

Secondo Trofimov, queste condizioni avrebbero reso il Paese incapace di difendersi in eventuali conflitti successivi, lasciandolo esposto a una nuova invasione russa nel giro di pochi anni.

Trofimov ha sottolineato che l’obiettivo finale di Vladimir Putin non è mai cambiato: il controllo totale sull’Ucraina. A suo avviso, quando oggi la Russia parla di un ritorno ai “parametri di Istanbul”, non intende proporre un vero negoziato di pace, ma riaffermare il proprio progetto di dominazione sul Paese vicino.