Come sta Donald Trump? Vero o no che la sua salute fisica e mentale preoccupa?

Un articolo del New York Times ha scatenato la bagarre rivelando che Trump ha ridotto drasticamente il suo programma di lavoro rispetto al suo primo mandato, svolgendo 1.029 impegni contro i 1.688 dei primi 10 mesi, con un calo del 39%.

Un medico ha confermato l’allarme avvertendo che c’è motivo di essere “preoccupati” per il declino cognitivo di Trump,

Trump sta visibilmente rallentando, ha detto, “chiaramente sta succedendo qualcosa” alle sue capacità mentali.

“Chiaramente non stanno facendo risonanze magnetiche solo perché è il momento in cui viviamo”, ha detto il dottor VinGupta durante un’apparizione al podcast TheMeidasTouch, rilanciata da Harry Thompson sul Daily Beast.

“Francamente, mettendo insieme tutti i pezzi, c’è motivo di essere preoccupati, considerando la sua performance pubblica.”

Vin Gupta, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile medico presso Amazon, ha smentito le affermazioni di Trump secondo cui non sapeva su quale parte del corpo si fosse sottoposto a una risonanza magnetica durante un controllo a ottobre, definendola “una totale assurdità”.

Parlando alla stampa sull’Air Force One, il presidente ha ammesso di essersi sottoposto alla risonanza magnetica durante una visita al Walter Reed Medical Center il 10 ottobre, ma è stato evasivo sul perché.

Gupta ha anche messo in dubbio la salute mentale di Trump. “È chiaro che c’è un declino cognitivo legato all’età, questo è ovvio”, ha detto.

Gupta ha anche sottolineato che Trump appare “molto confuso” e “a volte borbotta sciocchezze incoerenti quando gli viene posta una domanda in sala stampa, nello Studio Ovale”.

Trump non fa ginnastica

Una preoccupazione fondamentale, ha detto Gupta, era la nota avversione di Trump per l’esercizio fisico. È stato riferito che Trump considera il corpo come una batteria con energia finita, e l’esercizio fisico non fa che diminuirne la carica.

“Il presidente Biden era attivo nei fine settimana”.

“Da un punto di vista cognitivo, certo, si rallenta quando si raggiungono i settant’anni, l’inizio degli ottanta, nessuno ha negato che con il presidente Biden abbia avuto i suoi momenti”.

Sul New York Times, sotto il titolo “Giornate più corte, segni di stanchezza: Trump affronta la realtà dell’invecchiamento in carica”, Katie Rogers e Dylan Freedman, hanno scatenato l’ira del presidente.

Con post che catturano l’attenzione sui social media, interazioni aggressive con i giornalisti e discorsi pieni di sarcasmo di parte, Trump riesce a proiettare energia, virilità e resistenza fisica 24 ore su 24. Ora, alla fine del suo ottavo decennio, Trump e le persone che lo circondano parlano ancora di lui come se fosse il coniglietto energizzante della politica presidenziale.

La realtà è più complicata: Trump, 79 anni, è la persona più anziana ad essere eletta alla presidenza, e sta invecchiando. Per evitare qualsiasi critica sulla sua età, si paragona spesso al presidente Joseph R. Biden Jr., che a 82 anni era la persona più anziana ad aver ricoperto la carica, e i cui collaboratori hanno adottato misure per proteggere la sua crescente fragilità dal pubblico, anche gestendo attentamente le sue apparenze.

Minori impegni, più viaggi all’estero

A quasi un anno dal suo secondo mandato, gli americani vedono Trump meno di prima, secondo un’analisi sulla sua agenda. Trump ha meno eventi pubblici in programma e viaggia in patria molto meno di quanto facesse a questo punto del suo primo anno in carica, nel 2017, sebbene stia facendo più viaggi all’estero.

Ha anche un programma pubblico più breve rispetto al passato. La maggior parte delle sue apparizioni pubbliche avviene in media tra mezzogiorno e le 17:00.

E quando è in pubblico, occasionalmente, la sua batteria mostra segni di usura. Durante un evento nello Studio Ovale iniziato intorno a mezzogiorno del 6 novembre, Trump è rimasto seduto alla sua scrivania per circa 20 minuti mentre i dirigenti in piedi intorno a lui parlavano di farmaci per la perdita di peso.

Trump si addormenta in pubblico

A un certo punto, le palpebre di Trump si sono abbassate fino a quasi chiudere gli occhi, e sembrava sonnecchiare per diversi secondi. In un altro momento, ha aperto gli occhi e ha guardato verso una fila di giornalisti che lo osservavano. Si è alzato solo dopo che un ospite che gli stava accanto è svenuto ed è crollato.

Tuttavia, nel suo secondo mandato, il programma di Trump mostra alcuni cambiamenti significativi.

Secondo un’analisi sui programmi presidenziali ufficiali in un database gestito da Roll Call, il primo evento ufficiale di Trump inizia più tardi nel corso della giornata. Nel 2017, il primo anno del suo primo mandato, gli eventi programmati di Trump iniziavano in media alle 10:31. Al contrario, Trump nel suo secondo mandato ha iniziato gli eventi programmati in media nel pomeriggio, alle 12:08. I suoi eventi terminavano in media più o meno alla stessa ora del primo anno del suo primo mandato, poco dopo le 17:00.

Il numero totale di apparizioni ufficiali di Trump è diminuito del 39%. Nel 2017, Trump ha tenuto 1.688 eventi ufficiali tra il 20 gennaio e il 25 novembre di quell’anno. Nello stesso periodo di quest’anno, Trump è apparso in 1.029 eventi ufficiali.

Trump si reca ancora regolarmente nello Studio Ovale dopo le 11:00. Questa routine è un retaggio del suo primo mandato: dopo essersi lamentato di essere troppo impegnato al mattino, Trump ha mantenuto i cosiddetti orari di lavoro nella residenza della Casa Bianca prima di scendere al piano di sotto in ufficio.

Trump ha continuato a viaggiare frequentemente all’estero, spesso con tempi di attesa rapidi, tra cui una gita di un giorno in Israele ed Egitto a ottobre. Trump ha registrato più viaggi internazionali rispetto al primo anno del suo primo mandato; ha effettuato quattro viaggi internazionali quell’anno e ne ha effettuati otto finora quest’anno.

Trump organizza frequenti eventi nello Studio Ovale, pubblica regolarmente sui social media e si reca spesso nei suoi golf club durante il fine settimana, sebbene dalla maggior parte delle sue attività sia escluso il pubblico.

Strascina la gamba

Donald Trump ha suscitato nuove preoccupazioni per la sua salute dopo essere stato visto zoppicare mentre trascorreva del tempo di qualità con il nipote.

La figlia di Trump, Ivanka Trump, 44 anni, ha condiviso diverse foto del momento sul suo account Instagram, dopo aver recentemente subito un misterioso infortunio, rivelato da una radiografia inquietante.

Ma il presidente sembrava avere difficoltà a camminare in linea retta. Gli spettatori del video, che è stato visualizzato quasi un milione di volte su X, hanno notato che Trump sembrava instabile sulle gambe, trascinando una gamba mentre camminava.

“L’andatura di Trump richiederebbe un etilometro in altre circostanze”, ha scritto un utente di X. “Cammino sempre così… quando sono ubriaco”, ha osservato un secondo.

Nel video, il presidente sembrava trascinare la gamba sinistra. Il video arriva dopo che uno psicologo clinico ha lanciato l’allarme per la “oscillazione” della gamba destra del presidente. Un medico ha affermato che la coordinazione del presidente è diminuita negli ultimi anni, osservando che questo tipo di deterioramento è un sintomo di demenza. “Quando parliamo di deterioramento dovuto a demenza, mi concentro sul linguaggio perché è la cosa che osserviamo più spesso, ma vediamo sempre anche un deterioramento delle prestazioni motorie”.

Lo psicologo ha poi affermato che Trump ha ripetutamente mostrato un sintomo che ha definito “diagnostico” di demenza frontotemporale, rivelando che altri esperti hanno individuato lo stesso segno in lui.

Il medico ha affermato che una psichiatra forense gli ha persino detto di “essere assolutamente convinta che soffra di demenza frontotemporale a causa di quella caratteristica oscillazione della gamba destra”.