“La guerra è terribile, disgustosa, ma ha un suo codice. La folle azione militare di Israele, ormai da tempo, non ha più neanche quello. È fuori da ogni regola del

diritto umano e dell’interlocuzione internazionale, siamo ben oltre lo stato di guerra. La situazione della Flotilla è sempre più pericolosa, io penso dovrebbero tenere in considerazione l’appello alla cautela di Mattarella”. Lo afferma in una intervista a La Repubblica la sindaca di Genova, Silvia Salis.

Salis: “Tutti i partecipanti devono essere al sicuro”

“È necessario esserci, manifestare, è qui la parte giusta della storia”, spiega riguardo la sua presenza in mezzo ai 30mila concittadini tornati in corteo per sostenere la causa palestinese. “È diventato necessario anche fermare i traffici di armi per Israele nei nostri porti”, prosegue. Poi l’invito alla cautela per la Flotilla: “L’atto politico simbolico c’è stato, ma deve continuare nella certezza che tutti i partecipanti alla missione siano al sicuro, tutelati nella loro prova di testimonianza. Stiamo vivendo un momento della storia in cui un capo di un governo come Netanyahu, dopo 60mila morti accertati a Gaza, si può presentare all’Onu a dire: ‘Dobbiamo finire il lavoro’. Sarebbe un film distopico, se non fosse tragicamente reale. Possiamo aspettarci di tutto”.