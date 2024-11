Dodici anni dopo l’inizio della guerra in Siria, milioni di persone sono ancora sfollate e centinaia di migliaia sono morte in 12 anni di combattimenti, ma al-Assad resta al potere.

Febbraio 2023, terremoti devastanti hanno peggiorato condizioni già disastrose, soprattutto nelle aree duramente colpite dai ribelli nel nord-ovest, dove milioni di persone sono rimaste senza accesso a rinforzi essenziali per la ricerca e il soccorso o aiuti salvavita per oltre una settimana. Nonostante le richieste di un cessate il fuoco a livello nazionale, le ostilità sono continuate, con conseguenti vittime civili e sfollamenti. Gli stati arabi hanno riammesso la Siria nella Lega araba senza chiedere responsabilità o riforme.

SIria nella bufera umanitaria

Anche prima dei terremoti, l’ONU aveva affermato che 14.6 milioni di siriani avevano bisogno di assistenza umanitaria, con 6.9 milioni di sfollati interni e oltre 5.4 milioni di rifugiati siriani che vivevano nei paesi limitrofi. Centinaia di migliaia di persone hanno cercato asilo anche in Germania e in altre parti dell’Unione Europea, così come più lontano.

Le forze di sicurezza siriane e le milizie affiliate al governo (sostenute da Russia e Iran) hanno continuato a detenere arbitrariamente, far sparire e maltrattare persone in tutto il paese. Le autorità hanno anche continuato a confiscare illegalmente proprietà e a limitare l’accesso alle aree di origine per i siriani di ritorno.

Russia e Iran sono stati a lungo alleati di al-Assad e si sono schierati con lui non appena hanno avuto inizio le proteste. Da allora, la presenza militare iraniana è cresciuta in Siria, insieme a quella dei combattenti addestrati dall’Iran provenienti da paesi come Libano (Hezbollah), Iraq e Afghanistan.

Queste forze sono state determinanti nel sostenere il governo siriano. La tortura e i maltrattamenti nelle strutture governative sono continuati e sono state documentate morti in detenzione, secondo un rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite (COI) del luglio 2023.

Detenzioni arbitrarie

In un rapporto pubblicato ad agosto, la commissione ha anche documentato arresti e detenzioni arbitrari tramite l’applicazione di una legge draconiana sui reati informatici introdotta nell’aprile 2022.

Hay’et Tahrir al-Sham (HTS, affiliato ad al-Qaeda), il principale gruppo armato antigovernativo a Idlib, ha continuato a effettuare incursioni e detenere arbitrariamente attivisti, giornalisti e altri civili che esprimevano opinioni critiche.

La Siria nord-occidentale, controllata dall’opposizione, ospita oltre 4.1 milioni di civili, almeno la metà dei quali è stata sfollata almeno una volta dall’inizio del conflitto.

I civili in queste aree sono di fatto intrappolati, privi di risorse per trasferirsi, impossibilitati a cercare asilo in Turchia e temendo persecuzioni se tentano di trasferirsi in aree controllate dal governo.

Territori occupati dai turchi della Siria settentrionale

Le Forze armate turche e il loro alleato, l’Esercito nazionale siriano, hanno occupato aree della Siria settentrionale dall’agosto 2016, durante la guerra civile siriana. Sebbene queste aree riconoscano nominalmente un governo affiliato all’opposizione siriana, in pratica costituiscono un proto-stato separato sotto la duplice autorità dei consigli locali nativi decentralizzati e dell’amministrazione militare turca.

Le Forze Democratiche Siriane (SDF), una coalizione formata da milizie etniche e gruppi ribelli, sono alleate e rifornite dagli Stati Uniti. Le SDF sono osteggiate dalla Turchia, che sostiene che il gruppo abbia legami diretti con il PKK, che riconosce come un gruppo terroristico. Un gruppo armato guidato dai curdi sostenuto dagli Stati Uniti che controlla gran parte della Siria nord-orientale, ha continuato a detenere arbitrariamente civili, tra cui giornalisti.

Le SDF e le forze di sicurezza regionali di Asayish hanno continuato a detenere arbitrariamente almeno 60,000 presunti membri dello Stato Islamico (ISIS) e familiari provenienti dalla Siria e da quasi 60 altri paesi.

Le condizioni di detenzione sono rimaste pericolose per la vita, degradanti e disumane. Durante tutto l’anno, gli attacchi con i droni delle forze turche e le ostilità tra gruppi armati locali sostenuti dalla Turchia e le SDF hanno causato morti e feriti tra i civili.

Entro la metà del 2023, oltre il 90 percento dei siriani viveva al di sotto della soglia di povertà, almeno 12 milioni, più della metà della popolazione, non riuscivano ad accedere o permettersi cibo di qualità sufficiente e almeno 15 milioni necessitavano di qualche forma di aiuto umanitario per sopravvivere. Oltre 600,000 bambini erano cronicamente malnutriti.

Oltre 12 anni di guerra hanno decimato le infrastrutture e i servizi civili della Siria, influenzando gravemente l’accesso a rifugi, assistenza sanitaria, elettricità, istruzione, trasporti pubblici, acqua e servizi igienici, con gravi carenze di carburante e prezzi crescenti dei prodotti alimentari. Secondo l’OCHA, molte famiglie guidate da donne, anziani, persone con disabilità e bambini sono colpiti in modo sproporzionato dai fattori aggravanti della crisi in Siria.

Il governo siriano ha continuato a imporre severe restrizioni alla distribuzione di aiuti umanitari nelle aree controllate dal governo in Siria e altrove nel paese e a dirottare gli aiuti per punire coloro che esprimono dissenso.

La mancanza di sufficienti garanzie nelle pratiche di approvvigionamento da parte delle agenzie delle Nazioni Unite che forniscono aiuti in Siria ha comportato un serio rischio di finanziamento di entità abusive.

Lo sfollamento rimane una delle conseguenze più terribili e prolungate della guerra. Dall’inizio del conflitto armato nel 2011, 12.3 milioni di persone sono state costrette a fuggire dal paese, secondo l’OCHA, con 6.7 milioni di sfollati interni attualmente in tutto il paese. Nella Siria nord-orientale, centinaia di migliaia di sfollati interni vivono in campi sovraffollati e con risorse insufficienti e in rifugi temporanei, alcuni dei quali non ricevono aiuti duraturi o sufficienti.

In un contesto di sentimento anti-rifugiati, la Turchia, che ospita circa 3.3 milioni di rifugiati, ha deportato migliaia di siriani nella Siria settentrionale nel 2023. Le guardie di frontiera turche hanno sparato indiscriminatamente ai civili siriani al confine con la Siria e hanno torturato e usato una forza eccessiva contro richiedenti asilo e migranti che cercavano di attraversare la Turchia.

Tra aprile e maggio, le forze armate libanesi hanno deportato sommariamente migliaia di siriani, tra cui bambini non accompagnati, in Siria. Il Libano ospita più di 1.5 milioni di rifugiati siriani fuggiti dal 2011, il che lo rende il paese con la più alta popolazione di rifugiati pro capite al mondo.

Ad aprile, i giudici francesi hanno ordinato il processo di tre alti funzionari della sicurezza siriana accusati di complicità in crimini di guerra e crimini contro l’umanità. A maggio, la Corte di cassazione francese ha concluso che erano soddisfatte le condizioni necessarie affinché il sistema giudiziario francese si occupasse di casi che coinvolgevano cittadini siriani accusati di gravi crimini commessi in Siria. Nel 2023, altri paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi e Svezia, hanno perseguito casi simili in base alle loro leggi sulla giurisdizione universale.

A giugno, Canada e Paesi Bassi hanno avviato congiuntamente un procedimento contro la Siria presso la Corte internazionale di giustizia per presunte violazioni della Convenzione contro la tortura. La corte ha tenuto udienze a ottobre sulla loro richiesta di misure provvisorie e il 16 novembre ha emesso il suo ordine, ordinando al governo siriano di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti di tortura e altri abusi.

Il team di investigazione e identificazione dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dell’Aja ha continuato a indagare sulla responsabilità dell’uso di armi chimiche nel conflitto siriano. Il team ha confermato che le forze governative siriane hanno utilizzato armi chimiche in più occasioni.

Nelle aree controllate dal governo, le donne subiscono continue discriminazioni in materia di matrimonio, divorzio, affidamento dei figli ed eredità ai sensi della legge sullo status personale. Questa legge nega il sostegno finanziario alle donne che si rifiutano di vivere con i mariti senza una “scusa valida” o di lavorare senza il consenso del marito, nonostante gli emendamenti del 2019. Sebbene l’articolo 548 del codice penale sia stato abrogato nel 2020, riducendo le condanne per aver danneggiato le parenti donne durante presunti atti sessuali “illeciti”, altre disposizioni consentono ancora condanne ridotte per violenza contro le donne. Inoltre, il codice penale penalizza ingiustamente le donne per adulterio, imponendo condanne più severe rispetto agli uomini.

Nel 2023 il processo di pace guidato dalle Nazioni Unite non ha registrato progressi visibili.

Russia, Turchia, Stati Uniti e Iran hanno continuato a fornire supporto militare e finanziario alle fazioni in guerra. Israele ha condotto attacchi aerei in Siria, anche su obiettivi militari degli alleati del governo siriano, Iran e Hezbollah. Tali attacchi hanno preso di mira sia gli aeroporti di Aleppo che di Damasco nel 2023, costringendoli talvolta alla chiusura temporanea.