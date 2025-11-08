La giustizia turca ha emesso dei mandati di arresto per “genocidio” contro il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e diversi funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. I mandati di arresto riguardano un totale di 37 sospetti, ha precisato la procura generale di Istanbul in un comunicato, senza tuttavia fornire un elenco completo.

Saar: “Mandato d’arresto una trovata pubblicitaria”

“Israele respinge fermamente e con disprezzo l’ultima trovata pubblicitaria del tiranno Erdogan”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar in merito ai mandati d’arresto nei confronti di Netanyahu dalla Turchia, ricordando che “la Procura di Istanbul ha recentemente orchestrato l’arresto del sindaco di Istanbul solo per aver osato candidarsi contro Erdogan”. “Nella Turchia di Erdogan, la magistratura è da tempo diventata uno strumento per mettere a tacere i rivali politici e arrestare giornalisti, giudici e sindaci”, conclude.