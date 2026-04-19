Fermiamo per un attimo l’immagine di Giorgia Meloni che arriva a Parigi per l’incontro dei volenterosi. Il presidente Emmanuel Macron aspetta la premier davanti all’Eliseo l’abbraccia, la bacia sulle guance poi insieme se ne vanno a braccetto per partecipare a quella importante e delicata riunione che serve a tranquillizzare gli animi. Potrebbe sembrare una foto di poco conto, ma non lo è affatto visti i precedenti non proprio piacevoli fra i due su cui la stampa di tutto il mondo si era sbizzarrita. In questo difficile momento internazionale, l’Europa ha bisogno di unione, non di divisioni. Il “c’eravamo tanto amati” di una volta deve essere coniugato al presente perché mai come ora il vecchio continente deve dare l’impressione e anche la certezza di camminare spedito verso un obiettivo comune che non è soltanto la pace, ma un futuro che lo renda sicuro e pronto a difendersi contro qualsiasi pericolo.

I quattro protagonisti dell’incontro seduti attorno ad un tavolo non hanno avuto dubbi sul da farsi. Lo Stretto di Hormuz deve essere liberato, quel tratto di mare non può essere chiuso se davvero si vuole ridare ossigeno all’economia di tutto il mondo. Per questo motivo si gettino alle spalle i vecchi rancori, gli screzi, le incomprensioni e si riprenda da capo un discorso accantonato troppo presto. Quel gesto affettuoso dei presidenti di Francia e Italia ha voluto dire soprattutto questo. Abbracciarsi e camminare insieme a braccetto dimenticando il passato. Dovrebbe essere un esempio per tutti gli altri Paesi, gli alleati dell’Europa. Forse Macron e Meloni in cuor loro già sapevano che quella immagine avrebbe rappresentato qualcosa, perciò non si sono tirati indietro. Va bene così, perché l’amicizia non ha confini, in specie se vuol dire sicurezza.