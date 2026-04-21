Dopo gli episodi del Giulio Cesare e del Carducci, a Roma gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro su un nuovo, presunto, caso di “lista degli stupri” in un liceo, il Farnesina nell’area nord della Capitale. Nei precedenti casi le indagini si concentravano principalmente sull’istigazione a delinquere e la diffamazione. L’episodio attuale, invece, ha origine dall’ipotesi di una violenza sessuale realmente avvenuta. Una studentessa minorenne, infatti, avrebbe confidato ai propri compagni di classe di essere stata vittima di uno abuso durante una festa organizzata da alcuni studenti nel periodo delle vacanze natalizie.

“Lista stupri” sul tablet

Dopo gli episodi emersi nei mesi scorsi, i pm della Procura dei Minori hanno avviato le verifiche su una lista con tre nomi di ragazze, tutte giovanissime. L’allarme è scattato dopo che un docente ha trovato la lista su un tablet in uso agli studenti del liceo. La polizia è ora lavoro per individuare i responsabili: sotto la lente chi ha utilizzato il computer in quei giorni. In un comunicato stampa, il dirigente scolastico, Flavio Di Silvestre, parla di una vicenda che ha colpito profondamente l’istituto. In una nota ufficiale ribadisce la condanna “di ogni forma di violenza” e richiama il diritto degli studenti a un ambiente sicuro, sottolineando la piena collaborazione con le forze dell’ordine. La scuola ha invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti, offrendo al contempo supporto agli studenti.