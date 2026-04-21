Una corrida finita male, la tragedia al momento è solo sfiorata perché il torero è finito in rianimazione in condizioni gravi ma è ancora vivo, nonostante una cornata gli abbia procurato un buco di 10 cm. dentro il gluteo sinistro, la carne squassata, il retto perforato.

Il torero Morante de la Puebla in gravi condizioni

Morante de la Puebla, uno dei più celebrati toreador di Spagna, era impegnato lunedì scorso con il secondo toro nell’esibizione di aprile a Siviglia, quando ha ricevuto l’incornata davanti a migliaia di appassionati improvvisamente ammutoliti. Ora pregano per lui: le sue condizioni restano gravi, ma stabili.