L’amministrazione Trump sarà l’esecutivo USA più ricco della storia, persino più ricco del governo che fin qui deteneva il record: il Trump I

Per la sua amministrazione Donald Trump sta formando il governo più ricco della storia degli Stati Uniti. I giornalisti del New York Magazine, spulciando con monocoli vari le proprietà e i conti correnti dei possibili membri del governo, hanno provato anche a fare due conti: beh, se saranno confermati i candidati fin qui scelti, l’esecutivo Trump con un patrimonio netto totale oltre i 9 miliardi sarebbe il più ricco nella storia statunitense. Persino più ricco del governo che fin qui deteneva il record: il governo Trump I. Ma non è finita. Perché se nella squadra considerassimo anche Elon Musk e altri membri per cui non serve la conferma del Senato, allora, raccontano ancora i giornalisti del New Yorker dopo aver fuso più o meno tutte le calcolatrici a disposizione, il patrimonio salirebbe ancora raggiungendo cifre, scusate l’aggettivo, spaziali. C’è chi parla di oltre 300 miliardi di dollari. Davvero niente male per un futuro governo che dice, giura e spergiura di voler finalmente combattare contro i poteri forti. Per fare un paragone, secondo Forbes l’amministrazione di Joe Biden valeva 120 milioni di euro.

Ma chi sono i paperoni fin qui scelti? C’è Scott Bessent, nominato segretario al Tesoro, Howard Lutnick, segretario al Commercio (con un patrimonio che, secondo le analisi del New York Magazine varia da 1 a 4 miliardi di dollari), Massad Boulos, consigliere per gli affari arabi e mediorientali (padre del marito della figlia di Trump, Tiffany), Doug Burgum, segretario degli Interni. Solo lui, secondo le stime, avrebbe un patrimonio netto di almeno 100 milioni di dollari. E nell’elenco potremmo citare anche Linda McMahon, segretario dell’Istruzione (che fondò l’impero del wrestling, il WWE insieme all’ex marito Vince McMahon il cui patrimonio, secondo Forbes, si aggira intorno ai 3 miliardi di euro) e Steve Witkoff, inviato speciale per il Medio Oriente (1 miliardo tondo tondo, sempre secondo Forbes). Senza dimenticare anche Charles Kushner, futuro ambasciatore statunitense in Francia, nonché suocero della figlia di Ivanka Trump, che può vantare, raccontano, un patrimonio netto stimato di famiglia di 7,1 miliardi di dollari. Dopo esserci persi tra tutti questi miliardi di dollari, vien però da chiedersi: questa insomma sarebbe la democrazia più democrazia del mondo?