Maurizio Landini è stato intervistato da La Stampa. Il leader della Cgil ha parlato del referendum e delle dichiarazioni governative sull’occupazione. Per Landini, “le parole del governo sull’occupazione sono solo propaganda”. E a proposito del quorum al referendum, “credo che sia importante che tutte le persone che hanno responsabilità istituzionali e politiche invitino le persone ad andare a votare. Non è facile ma vedo che è una cosa che sta crescendo nel Paese e credo che sia un messaggio molto importante, perché questi referendum vogliono avere l’obiettivo di aprire un’altra fase, dove il lavoro, il superamento della precarietà, la giustizia sociale, tornino a essere elementi di rappresentanza politica per tutti. Sono ottimista”.

Le parole di La Russa, a suo avviso, “stanno avendo l’effetto contrario. Penso abbiano risvegliato tra le persone la consapevolezza dell’importanza di andare a votare. Anche perché questi referendum non sono contro un partito o un governo, mirano a cancellare leggi fatte sia dal governo di centro-sinistra sia dal centro-destra”.

Rispetto all’occupazione “lo sanno anche loro che stanno raccontando bugie, perché il problema è la qualità del lavoro. Si sta creando un’occupazione precaria. Inoltre non è ammissibile che le persone, pur lavorando, non arrivano alla fine del mese. E un altro dato allarmante è la quantità di giovani italiani che continuano ad andarsene via dal nostro Paese”.

Per riportarli in Italia “bisogna aumentare i salari, eliminare la precarietà e investire davvero sulla ricerca e sull’innovazione. È assurdo avere una sanità e un’università fatte più di precari che da lavoratori a tempo indeterminato. Credo sia il momento dell’umiltà, in questo quadro anche il sindacato deve cambiare comprendendo la gravità della precarietà. Noi non possiamo accettarla né usarla come merce di scambio per fare più contratti”.