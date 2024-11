Ispirate dal movimento dalle donne sudcoreane, alcune democratiche negli Stati Uniti hanno lanciato lo sciopero del sesso in segno di protesta contro la vittoria di Donald Trump alle elezioni, verso partner repubblicani o che hanno votato per il tycoon.

Sciopero del sesso contro chi ha votato Trump

Diventata già virale su Instagram e TikTok, l’iniziativa invita le donne a imporre i quattro ‘no’: ‘no al sesso, no al matrimonio, no agli appuntamenti e no ai figli’.

L’iniziativa è stata creata dal ”movimento 4B”, già salito alla ribalta sui social media in Corea del Sud dopo l’omicidio di una donna di 23 anni in un bagno pubblico a Seoul nel 2016. Da martedì, il giorno delle elezioni negli Usa, i post che menzionano 4B su X sono stati visualizzati da oltre 45 milioni di account. In un video su TikTok, con 4,5 milioni di visualizzazioni, ina donna ha dichiarato: “Farò la mia parte di donna americana lasciando il mio ragazzo repubblicano e aderendo al movimento 4B”.