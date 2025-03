Tra i tanti destinatari delle mail di Elon Musk, raccontano le cronache, ci sono finiti anche i dipendenti delle basi militari americane in Italia, come quelle di Vicenza e Aviano. La domanda, spiegano, è sempre la stessa: “Cosa hai fatto la settimana scorsa?”. Il tempo a disposizione è sempre quello: due giorni. Due giorni per elencare gli obiettivi raggiunti e il lavoro svolto nella settimana precedente. Insomma, Musk vuole sapere: “Siete utili o no?”. La mancata risposta, scrivono, sarà considerata una dimissione.

La mail è arrivata anche ai dipendenti italiani che gravitano intorno alle basi, e la situazione sta creando qualche imbarazzo. Nessuno, infatti, sa bene cosa fare. Rispondere o no? Non si sa. D’altronde, è difficile rispondere alla domanda: “Siete utili o no?”. Si potrebbe poi anche rigirare la questione: è utile o no al pianeta un uomo con un patrimonio netto di circa 350 miliardi di dollari (o chissà quanti)?