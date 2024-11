Le voci dal palazzo, Borghi: “Magistrati fuori legge”. Salvini: “Queste sentenze servono alle coop rosse”. Renzi: “Una barzelletta”

In quel teatrino di periferia che è la politica italiana oggi, come ovvio, si discute della vicenda dei migranti in Albania. “L’immigrazione incontrollata – tuona Matteo Salvini – costa gli italiani 2 miliardi di euro all’anno e nessuno mi toglie l’idea che quelle sentenze servano alle cooperative rosse per fare soldi”. Dall’altra parte del fronte, Matteo Renzi: “Giorgia Meloni continua a fare solo provvedimenti spot. Il nostro Governo ormai è imbarazzante”.

Nel battibecco politico poi, all’improvviso, entra anche Elon Musk che sui giudici dice che “devono andarsene”. “Chissà – replica Riccardo Magi di +Europa – se i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’immigrazione incontrollata costa gli italiani 2 miliardi di euro all’anno e nessuno mi toglie l’idea che quelle sentenze servano alle cooperative rosse per fare soldi”. (Matteo Salvini, Lega)

“Le parole di Elon Musk contro i giudici italiani sono parole pericolose. Questi nuovi oligarchi che sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l’etere i social e le nuove tecnologie) per controllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia”. (Ernesto Carbone, membro laico del CSM)

“Chissà se i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana dalle ingerenze del miliardario americano Elon Musk che chiede ai giudici di un Paese sovrano di andarsene? Perché Musk non si fa gli affari suoi?”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Giorgia Meloni continua a fare solo provvedimenti spot. Il nostro Governo ormai è imbarazzante. La questione centro migranti albanese sta diventando una barzelletta”. (Matteo Renzi, Italia Viva)

“I centri in Albania sono una gigantesca operazione di comunicazione con cui il governo fa solo finta di risolvere il problema dell’immigrazione: devono fare campagna elettorale, prima per le Europee, ora per le Regionali”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva, Agorà)

“Credo che sia un tema oggi molto controverso e credo che alla fine una parola decisiva debba arrivare, c’è stato un ricorso alla Corte europea e può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebbe stato meglio non fosse sorto, ma visto che è sorto in qualche modo dobbiamo definirlo”. (Ignazio La Russa, Fratelli d’Italia)

“Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Il governo si fermi e metta fine a questa pagliacciata che sta minando la credibilità delle nostre istituzioni e creando un clima di intollerabile ostilità verso la magistratura”. (Simona Bonafè, Partito Democratico)

“Davvero il Governo vuole continuare a ignorare le sentenze? 800 milioni buttati in becera propaganda mentre in legge di bilancio non c’è un euro per le emergenze sociali del Paese”. (Matteo Ricci, Partito Democratico)

“I magistrati hanno passato il segno e stanno dimostrando di essere fuori legge”. (Claudio Borghi, Lega)

“Il governo Meloni comunque non si fermerà e andrà avanti con convinzione nella difesa dei confini nazionali e nel contrasto all’immigrazione incontrollata e illegale”. (Andrea Pellicini, Fratelli d’Italia)

“Gli attacchi ai giudici dei due vicepremier sono vergognosi: è il governo che non rispetta la separazione dei poteri e tenta di scaricare sui magistrati la propria incapacità di gestire il fenomeno migratorio”. (Laura Boldrini, Partito Democratico)