Nel palazzaccio della politica si parla della situazione economica in Italia e di quel che sta avvenendo in Iran. “Lo spopolamento territoriale delle aree interne – avverte il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti – è drammatico. Quando mancano persone in età fertile e rimangono solo gli anziani non nasce più nessuno e intere comunità sono destinate a morire”.

“Giorgetti è preoccupato perché nel prossimo quarto di secolo circa 3 milioni e mezzo di persone lasceranno il Sud? Faccia una cosa, allora – risponde la senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro – la smetta con la politica della ‘moderazione salariale’, di cui è fan sfegatato, e inizi ad alzare veramente gli stipendi degli italiani”. Sulla stessa linea, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi: “Aumentano le bollette, aumenta il carrello della spesa, le uniche cose che non aumentano sono gli stipendi e le pensioni. E con il taglio del bonus Renzi da 80 euro e le nuove aliquote fiscali milioni di italiani si ritrovano a pagare più tasse, non meno. Un vero capolavoro al contrario”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Lo spopolamento territoriale delle aree interne è drammatico. Quando mancano persone in età fertile e rimangono solo gli anziani non nasce più nessuno e intere comunità sono destinate a morire”. (Giancarlo Giorgetti, Lega)

“Giorgetti è preoccupato perché nel prossimo quarto di secolo circa 3 milioni e mezzo di persone lasceranno il Sud? Faccia una cosa, allora: la smetta con la politica della ‘moderazione salariale’, di cui è fan sfegatato, e inizi ad alzare veramente gli stipendi degli italiani togliendo il veto dalla nostra proposta sul salario minimo. Altrimenti del Meridione resterà solo il nome”. (Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle)

“Il governo uccide le speranze con le sue scelte politiche”. (Marco Sarracino, Partito Democratico)

“Stanno ipotecando il futuro dei nostri ragazzi con una economia di guerra che avrà bisogno di sempre nuovi conflitti ed escalation”. (Giuseppe Conte)

“Aumentano le bollette, aumenta il carrello della spesa, le uniche cose che non aumentano sono gli stipendi e le pensioni. E con il taglio del bonus Renzi da 80 euro e le nuove aliquote fiscali milioni di italiani si ritrovano a pagare più tasse, non meno. Un vero capolavoro al contrario”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva, Agorà)

“L’Italia che emerge dai rapporti dell’Istat e della Caritas è un Paese in forte sofferenza sociale, ben lontano dalla narrazione trionfalistica del governo Meloni”. (Silvia Roggiani, Partito Democratico)

“Come anche ribadito a margine del G7 a Kananaskis dal presidente Meloni, l’arma nucleare in mano all’Iran è una minaccia per tutti noi”. (Giulio Terzi, Fratelli d’Italia)

“I regimi non si cambiano con le bombe”. (Massimo D’Alema, Otto e mezzo)

“Da alleanza difensiva la Nato si è trasformata oggi in macchina da guerra e la colpa è anche di noi europei”. (Danilo Della Valle, Movimento 5 Stelle)

“Il nostro paese è non pervenuto”. (Gilda Sportiello, Movimento 5 Stelle)

“Trump è dalla parte dei dittatori ed è nemico dell’Europa e ci tratterà come scarpe usate. L’Italia ha fatto la figura del pedalino di Trump: è stato molto avvilente”. (Carlo Calenda, Tagadà)