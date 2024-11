Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la vicenda dei migranti in Albania, le parole di Maurizio Landini (“È il momento della rivolta sociale”) e lo scontro tra la Lega e Forza Italia per la possibile riduzione del canone RAI: sono questi i temi al centro del dibattito politico italico.

Dopo l’elezione di Trump, Giorgia Meloni esulta e ringrazia anche Elon Musk: “Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia”. Dall’altra parte del fronte, Riccardo Magi di +Europa: “La vittoria di Trump è a tutti gli effetti una sciagura”.

Fanno discutere anche le parole del segretario della CGIL, Maurizio Landini: “È il momento della rivolta sociale”. “Stia molto attento Landini – dice Tommaso Foti di Fratelli d’Italia – a incitare alla rivolta sociale, perché integra gli estremi di un reato, oltre a perdere totalmente la faccia”.

Sulla riduzione del canone Rai intanto continua lo scontro a distanza tra Lega e Forza Italia. “Non lo votiamo” dice Antonio Tajani. “Ci hanno votato per abbassare le tasse” replica Matteo Salvini.

E la questione migranti in Albania? Già. Intanto è di nuovo partita la nave Libra. “Otto persone migranti sulla nave della vergogna Libra, in rotta verso l’Albania, otto – dice Ilaria Salis di Alleanza Verdi Sinistra -. Mentre nelle ultime 48 ore ne sono sbarcate 1.600 sulle nostre coste”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi tira però dritto: “Abbiamo degli obiettivi europei da realizzare”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Nelle scorse ore ho sentito l’amico Elon Musk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future”. (Giorgia Meloni)

“L’elezione di Trump è una brutta notizia per l’Europa e una brutta notizia per l’Italia. Non solo perché anche in questi ultimi giorni ha dichiarato di nuovo la sua ostilità verso l’Unione europea, ma anche per quello che ne conseguirà in termini di politiche economiche”. (Elly Schlein, Partito Democratico)

“Ancora una volta paura, povertà e guerra portano a destra. Una brutta giornata. Con la vittoria di Trump vengono avanti degli Stati Uniti d’America con meno diritti e meno libertà, un’America contro le donne le minoranze e i giovani. Vince il negazionismo di fronte alla crisi climatica”. (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra)

“La vittoria di Trump è a tutti gli effetti una sciagura per i diritti, per lo stato di diritto, per le minoranze, per la libertà, per la lotta al cambiamento climatico. Ma soprattutto rischia di essere una sciagura per l’Europa”. (Riccardo Magi, +Europa)

“Il duo che disgraziatamente guida il Paese sta in queste ore scrivendo il manuale: come calpestare la credibilità di un paese nelle relazioni internazionali. Imbarazzanti”. (Davide Faraone, Italia Viva)

“Il Paese può andare avanti benissimo anche senza l’astio e l’irresponsabilità di Landini”. (Federico Freni, Lega, Il Corriere della Sera)

“Ci chiediamo con quale coraggio il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, inciti alla rivolta sociale. Stia molto attento Landini, a incitare alla rivolta sociale, perché integra gli estremi di un reato, oltre a perdere totalmente la faccia. Capiamo che oggi Landini debba tentare di fare il rivoluzionario in Italia per cercare di scimmiottare i milioni di Americani che col voto la rivoluzione l’hanno fatta davvero”. (Tommaso Foti, Fratelli d’Italia)

“Questo governo sta guidando con impegno e fermezza il nostro Paese in una fase complessa, creando le condizioni per nuove assunzioni e un clima di fiducia per gli investitori e i mercati. A chi giova alimentare tensioni e mettere l’uno contro l’altro? A nessuno, men che meno ai lavoratori”. (Erica Mazzetti, Forza Italia)

La cancellazione del canone RAI non fa parte del programma e quindi è una proposta che noi non Condividiamo perché si rischia di fare un danno alla televisione pubblica che altrimenti dovrebbe essere finanziata diversamente. La nostra posizione è assolutamente contraria a questa proposta e non la voteremo perché non condividiamo questa proposta che non fa parte del programma di governo”. (Antonio Tajani, Forza Italia)

“Già l’anno scorso abbiamo abbassato il canone Rai. Vorremmo semplicemente fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ci votano come Lega, come centrodestra e come Governo per abbassare le tasse, non per alzarle”. (Matteo Salvini, Lega, Ansa)

“Otto persone migranti sulla nave della vergogna Libra, in rotta verso l’Albania, otto. Mentre nelle ultime 48 ore ne sono sbarcate 1.600 sulle nostre coste. Poche, pochissime per chi sta dalla parte del governo Meloni e della Fortezza Europa. Troppe, per chi sta dalla parte dell’umanità e dell’internazionalismo”. (Ilaria Salis, Alleanza Verdi Sinistra)

Una nave da guerra della Marina Militare viene utilizzata per trasportare 8 migranti da Lampedusa in Albania, se qualcuno aveva dei dubbi questa è la prova provata che ci troviamo di fronte ad un’operazione di propaganda politica che sperpera denaro pubblico. Un viaggio che costa ben 36 mila euro a migrante”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra)

“Si è detto: come mai l’Albania? Io ricordo che il regolamento europeo ha assegnato all’Italia, in quanto Paese di frontiera, l’obiettivo di realizzare al 2026 più di 8mila posti disponibili per il trattenimento/accoglienza di migranti. Dobbiamo quindi predisporci per realizzarli”. (Matteo Piantedosi)