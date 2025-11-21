Nel Palazzaccio della politica si continua a litigare sulla manovra e sul caso Garofani. “Meloni vuole il Quirinale, è ingorda” tuona il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. La premier Giorgia Meloni intanto difende la legge di bilancio: “La manovra economica per il 2026 si inserisce nel solco di quelle precedenti, e aggiunge ulteriori tasselli al nostro lavoro, sia sul fronte della tutela del potere d’acquisto degli italiani”. Dall’altra parte del fronte, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Il caso Quirinale è stato aperto da FdI per una distrazione di massa, perché non vogliono parlare della legge di bilancio”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Meloni vuole il Quirinale, è ingorda, non fa nulla ma vuole tutto. Abbiamo la pressione fiscale che sfiora il 43%, il debito pubblico che cresce, il record della fuga di cervelli, l’aumento degli alimentari, delle bollette, del gasolio, delle sigarette, dei mutui. E la premier attacca Mattarella? Su, siamo seri”. (Matteo Renzi, Il Corriere della Sera)

“La manovra economica per il 2026 si inserisce nel solco di quelle precedenti, e aggiunge ulteriori tasselli al nostro lavoro, sia sul fronte della tutela del potere d’acquisto degli italiani che del sostegno alle imprese che investono in Italia e che creano occupazione e ricchezza sul nostro territorio”. (Giorgia Meloni)

“Facciamo rientrare dall’Albania i soldi buttati per quelle prigioni vuote dove hanno mandato tanti esponenti delle forze dell’ordine a guardare delle stanze e delle celle vuote, perché di questo si tratta. Facciamo rientrare quei soldi e spendiamoli invece per aumentare l’organico delle forze dell’ordine”. (Elly Schlein)

“Il caso Quirinale è stato aperto da FdI per una distrazione di massa, perché non vogliono parlare della legge di bilancio”. (Giuseppe Conte)

“I nuovi dati sull’andamento dei prezzi confermano una realtà che il governo Meloni continua ostinatamente a sottovalutare: il costo dei generi alimentari non smette di salire, mese dopo mese, mettendo alle corde milioni di famiglie”. (Antonio Misiani, Partito Democratico)

“Garofani? Io da chi ricopre certi incarichi non mi aspetto chiacchiere tra amici al ristorante”. (Matteo Salvini)

“Meloni e il caso Garofani? Smettila di fare la vittima, se non sei in grado di governare l’Italia perché hai messo in ginocchio l’Italia”. (Angelo Bonelli)

“In Italia si fa proprio finta di non vedere. Il ministro Guido Crosetto che cosa ha appena denunciato? Che i russi si muovono dentro l’Italia e contro l’Italia. Nella denuncia di Crosetto c’è già tutto”. (Fabrizio Cicchitto, La Stampa)

“Io vi devo confessare che francamente l’idea che il nostro programma fondamentale sia battere questa brutta destra a me pare una cosa francamente diciamo per cui vale la pena di spendersi”. (Nicola Fratoianni)