Nel palazzaccio della politica il centro destra celebra il record di longevità del governo. “Oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi” scrive la premier Giorgia Meloni sui social. “Sono sicura che diventeremo il governo più longevo della storia” rilancia la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. “Chi resta a galla è perché ha fatto il morto” taglia corto il deputato di Italia Viva, Davide Faraone.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato”. (Giorgia Meloni)

“Elly Schlein? Pur di attaccare Giorgia Meloni si mina la credibilità dell’Italia all’estero raccontando un inesistente rischio eversivo in un Paese in cui libertà di parola e democrazia sarebbero in pericolo”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Il Corriere della Sera)

“Basta, basta, basta. Non se ne può più di questi battibecchi”. (Carlo Calenda)

“Abbiamo una premier di estrema destra. È perfetta come comunicatrice, è la migliore nel comunicare la politica italiana. Controlla del tutto lo storytelling del governo. Ma ha realizzato zero riforme, e questo mi intristisce”. (Matteo Renzi)

“Sono sicura che diventeremo il governo più longevo della storia”. (Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia)

“Gli italiani sono con noi. La rotta è tracciata: tutto per l’Italia”. (Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia)

“Prenotate subito ristoranti, vacanze e abbonamenti in palestra per i ragazzi. Faccio un esempio: con la manovrina Meloni se lavorate per 30mila euro lordi l’anno (circa 1.700 netti al mese) avrete circa 3 euro di taglio mensile alle tasse. Tutta vita. Lo dicono i calcoli della Fondazione commercialisti, non l’opposizione cattiva. Ma si può sbandierare come fosse una soluzione un intervento del genere sull’Irpef mentre ci sono il carovita che morde e il record di povertà?” (Giuseppe Conte)

“Quella del governo Meloni è una manovra profondamente iniqua, che non dà risposte ai cittadini, non investe su sanità e ambiente e peggiora le condizioni di pensionamento. È la manovra dello sceriffo di Nottingham: toglie ai più deboli per dare ai più forti”. (Angelo Bonelli)

“Chi resta a galla è perché ha fatto il morto’. Cremonini l’ha scritta come una malinconia generazionale, ma sembra pensata per la politica italiana. E in particolare per Giorgia Meloni, che oggi celebra sui social il suo record: ‘Il mio governo è il terzo più longevo della storia repubblicana’. Longevità, certo. Ma di che tipo? Perché questo governo non è sopravvissuto grazie al movimento, bensì grazie all’immobilità. È rimasto a galla facendo il morto, come nella canzone”. (Davide Faraone, Italia Viva)

“Doveva uscire dall’euro, fare il blocco navale, tagliare le accise e le tasse, versare mille euro a ogni italiano più altri 400 per ogni figlio, cancellare la riforma Fornero, chiudere i campi rom, ridurre le liste di attesa negli ospedali, fare la riforma dell’autonomia, aumentare i posti negli asili nido, rendere gratuiti gli asili nido, estende le esenzioni dal ticket sanitario, rimpatriare tutti i clandestini, rafforzare la sicurezza nelle città: dopo tre anni di governo, il record di Meloni non è quello di essere il terzo più longevo, ma di essere l’esecutivo che ha tradito più promesse elettorali. E per fortuna, aggiungiamo”. (Riccardo Magi, +Europa)