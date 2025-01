Fuori e dentro il palazzaccio della politica oggi si litiga sulla trasferta di Giorgia Meloni in Arabia Saudita. “Ogni tanto – attacca la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino -. Meloni ne azzeccava una, come quando attaccava Renzi per i suoi rapporti con Bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita accusato per l’omicidio del giornalista Khashoggi. Oggi invece la troviamo nella sua tenda a ridere e scherzare: il trionfo dell’incoerenza!”. Sulla stessa linea, la segretaria dem Elly Schlein: “Ormai Giorgia Meloni non fa passare un solo giorno senza smentire se stessa”. La premier respinge gli attacchi: “L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi”. (Giorgia Meloni)

“Con squilli di fanfara il governo Meloni ha firmato accordi per miliardi con l’Arabia Saudita. Quel regime contro cui Giorgia Meloni si scagliava perché diceva negli anni passati che ‘c’era la pena di morte per apostasia, per adulterio, per omosessualità e zero diritti per le donne. Una Nazione fondamentalista ecc” Immagino che tutto ciò sia stato risolto prima della sua visita. Giusto presidente Meloni?” (Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Giorgia Meloni, prima di firmare quei contratti, ha chiesto al principe Mohammed bin Salman spiegazioni sulla pena di morte per apostasia e omosessualità? Ha chiesto se continuano a frustare le donne per adulterio?” (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra)

“Ogni tanto Meloni ne azzeccava una, come quando attaccava Renzi per i suoi rapporti con Bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita accusato per l’omicidio del giornalista Khashoggi. Oggi invece la troviamo nella sua tenda a ridere e scherzare: il trionfo dell’incoerenza!” (Chiara Appendino)

“Ormai Giorgia Meloni non fa passare un solo giorno senza smentire sé stessa”. (Elly Schlein)

“Il nuovo partenariato strategico siglato tra Italia e Arabia Saudita, in occasione della visita del Presidente Meloni ad Al Ula, rappresenta una tappa cruciale per le relazioni bilaterali”. (Marco Osnato, Fratelli d’Italia)

“Meloni va in Arabia Saudita e stringe accordi commerciali per 10 miliardi. Interessante che abbia portato con sé il Viceministro Valentini del ministero delle Imprese e nessuno dalla Farnesina, che in teoria sarebbe titolare della delega al Commercio internazionale. Se Tajani non va bene per la politica (vedi viaggio in solitaria della premier a Mar-a-Lago) e non va bene nemmeno per il commercio, ci si chiede esattamente al governo cosa ci stia a fare”. (Ivan Scalfarotto, Italia Viva)