L’economia in Russia ha resistito in modo sorprendente durante la guerra in Ucraina, ma di recente ha mostrato nuovi segnali di cedimento sotto la pressione occidentale.

Il rublo russo è crollato al punto più basso dai primi giorni del conflitto dopo che gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni bancarie.

Mosca, scrivono Georgi Kantchev e Lingling Wei sul Wall Street Journal, devono gran parte della loro solidità economica alle esportazioni di petrolio e alla cooperazione con Pechino, poiché i leader di entrambi i paesi cercano di sfidare l’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti. Il gruppo che è stato costituito dimostra quanto sia profonda questa collaborazione e che il sostegno di Pechino non è stato del tutto a senso unico, con Mosca come beneficiaria.

Russia e Cina, relazioni rafforzate

Le relazioni tra Russia e Cina si sono rafforzate dopo l’invasione. Lo scorso anno il commercio bilaterale ha raggiunto la cifra record di 240 miliardi di dollari, trainato dalle vendite di petrolio russo. Secondo il fornitore di dati russo Autostat, circa il 60% delle auto nuove vendute in Russia sono cinesi.

Ma la relazione è stata oggetto di riflessione: mentre la Cina rappresenta circa un terzo del commercio complessivo della Russia, la Russia rappresenta una piccola quota di quello della Cina. Gran parte delle esportazioni russe sono costituite da petrolio e gas naturale che la Cina può reperire altrove.

Ciò significa che, se la situazione fosse invertita, Mosca non sarebbe in grado di fornire altrettanti aiuti all’economia cinese.

La reazione alle sanzioni

La Russia ha reagito alle sanzioni occidentali reindirizzando i flussi di materie prime, iniettando massicci stimoli fiscali nell’economia ed eludendo i controlli sulle esportazioni attraverso i paesi vicini. Queste misure hanno stabilizzato l’economia russa e hanno consentito a Mosca di continuare a portare avanti la sua guerra, nonostante le sanzioni abbiano ostacolato le prospettive di crescita a lungo termine del Paese.

Per aggirare il tetto al prezzo del petrolio, ad esempio, Mosca utilizza una rete di petroliere che non sono di proprietà di paesi occidentali né assicurate da compagnie occidentali. Secondo gli analisti, oltre la metà del petrolio russo trasportato via mare viene ora trasportato tramite la cosiddetta flotta ombra, e gli Stati Uniti e i loro alleati si sono affrettati a colpire le navi con sanzioni.

Nel frattempo, la Russia ha trovato una via attraverso le ex repubbliche sovietiche per acquisire beni occidentali vietati, dalle auto di lusso ai beni a duplice uso con applicazioni militari come i microchip, in quella che è diventata nota come la “rotatoria eurasiatica”.

Per anni la Russia ha tentato, senza successo, di rendere la propria economia autosufficiente. Con l’entrata in vigore delle sanzioni, Mosca si è ritrovata a dipendere in modo estremo dai paesi occidentali, cosa che all’improvviso non riusciva più a ottenere. Ciò ha portato a carenze e chiusure temporanee di interi settori industriali, come quello automobilistico. Quando in seguito hanno ripreso a produrre, le case automobilistiche russe inizialmente hanno realizzato auto senza airbag e altri dispositivi di sicurezza perché non avevano i pezzi di ricambio di cui avevano bisogno.

“Le sanzioni possono avere effetti davvero destabilizzanti per qualsiasi settore produttivo coinvolto nelle catene di fornitura globali”, ha affermato Fishman.

Edward Fishman, ex funzionario addetto alle sanzioni del Dipartimento di Stato è autore del libro di prossima uscita “Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare”.